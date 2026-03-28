SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O laudo produzido pelo Lacen-PB (Laboratório Central de Saúde Pública) da Paraíba indicou a presença de dois tipos de bactérias em alimentos da pizzaria La Favoritta, em Pombal (PB). Uma mulher morreu e mais de 110 pessoas tiveram suspeita de sintomas de intoxicação alimentar após comer pizza do estabelecimento.

Secretário de saúde afirmou que foram encontradas as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Ari Reis disse que a presença dessas bactérias "evidenciam a má manipulação e má higienização do local". Ele deu a declaração ontem à TV Arapuan, afiliada da Band na Paraíba.

Foram coletadas sete amostras biológicas e de alimentos, de acordo com o secretário. Ele ressaltou que as bactérias encontradas nas amostras dos alimentos têm o "potencial de causar infecções graves", ressaltando que as toxinas liberadas pelos microrganismos provocam sintomas que coincidem com os relatados pelos clientes com os sintomas de intoxicação.

"Mas, precisamos aguardar o relatório da Polícia Civil e os demais relatórios do Lacen e da Agevisa [Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba] para concluir o caso. Só que nós já temos evidência de que esses alimentos foram mal manipulados porque essas bactérias não eram para estar presente nos alimentos", disse Ari Reis, secretário de saúde.

A Staphylococcus aureus é uma bactéria comum que pode estar presente na pele e no nariz. A transmissão ocorre por meio de ferimentos nas mãos, lesões cutânea ?como a acne? ou outras lesões purulentas, inalação de gotículas contaminadas eliminadas na tosse ou no espirro, ingestão de alimentos infectados e contato com superfícies e objetos que contenham o microrganismo.

Já a Escherichia coli é comumente encontrada no trato gastrointestinal. Ela é transmitida pelo consumo de água ou alimentos contaminados.

Dono da pizzaria contesta laudo. No Instagram, o dono da pizzaria La Favorrita, Marcos Antônio Gomes Neto, contestou a coleta da amostra analisada ao lado da sua advogada, Raquel Dantas. Segundo a dupla, o "laudo contém omissão técnica quanto ao tempo e ao local em que a amostra ficou exposta à temperatura ambiente", o que teria comprometido o resultado. O laudo analisou o pedaço de uma pizza de carne de sol na nata. O dono da pizzaria argumentou ainda que as pizzas são produzidas com uso de EPIs, como toucas e luvas, e são assadas à temperatura de 320°C.

A Polícia Civil confirmou que recebeu o laudo do Lacen-PB, que será incorporado ao inquérito. A corporação, no entanto, não vai se pronunciar sobre o resultado e afirma que a investigação ainda está em andamento.

Vigilância sanitária havia encontrado pragas no local. A gerente técnica de alimentos da Agevisa, Conceição Sobral, havia informado à imprensa que foram encontradas "pragas" e várias não conformidades na pizzaria, sem detalhar quais seriam as pragas. Entre as condições também estavam a ausência de documentação obrigatória, alimentos mal-acondicionados, instalações elétricas expostas e condição térmica inadequada no espaço, acrescentou.

Entenda o caso

Mulher morreu por suspeita de intoxicação alimentar após comer na pizzaria. A servidora pública Rayssa Maritein Bezerra deu entrada no Hospital Regional de Pombal após passar mal e apresentar sintomas como diarreia, vômitos intensos e dor abdominal.

Hospital disse a reportagem que a paciente apresentou "rápida evolução clínica", mas piorou logo depois. Ela foi atendida pela equipe médica e encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo, com "sinais compatíveis com um quadro infeccioso grave".

Unidades de Saúde do município registraram 114 atendimentos relacionados a sintomas compatíveis com suspeita de intoxicação alimentar. Em caso de sintomas como vômito, diarreia e dor abdominal, a orientação é procurar atendimento médico.

Sobre as investigações

A Polícia Civil da Paraíba investiga se uma pizza de carne de sol na nata pode ter provocado a morte da mulher e a intoxicação de mais de 100 pessoas após consumo na "La Favoritta". A maioria dos clientes que passou mal, inclusive a que morreu, comeu a pizza desse sabor, segundo informou o delegado do caso, Rodrigo Barbosa.

Além disso, pragas e outras irregularidades foram encontradas na pizzaria La Favoritta, que foi interditada pela prefeitura. Em entrevista à rádio FM 100,5, da Paraíba, Barbosa disse se tratar de um "fato incomum". "Quase que em sua totalidade as pessoas que foram intoxicadas consumiram esse sabor. Infelizmente, uma delas estava internada na UTI e acabou vindo a óbito."

Hipótese de envenenamento criminoso é "pouco provável", ressaltou o delegado na entrevista. "Os próprios funcionários e o dono da pizzaria consumiram a pizza e também passaram mal. Isso afasta um pouco essa linha, mas seguimos aguardando os laudos para esclarecer o que realmente aconteceu", concluiu.

A pizzaria foi interditada por 90 dias. O Ministério Público da Paraíba abriu um procedimento para apurar as condições sanitárias do estabelecimento.