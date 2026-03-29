SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Casos de estupro de vulnerável no Brasil, CPI rejeita indiciamento de Lulinha e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (29).

Cotidiano

Nove a cada dez casos de estupro de vulnerável terminam sem resolução no Brasil. 22% dos réus que chegaram a ser julgados em primeiro grau no último ano foram condenados, e 2%, absolvidos.

Economia

Governo derrota oposição na CPI do INSS e rejeita relatório que pedia indiciamento de Lulinha. Comissão que apurou descontos indevidos em benefícios termina sem conclusão de investigação. Texto vetado propunha indiciamento de 216 pessoas.

Economia

Tentativa de compra do Master pelo BRB completa 1 ano com escândalo longe de ser elucidado. Ambição de Daniel Vorcaro ser grande banqueiro acabou no que é apontado como maior escândalo financeiro da história do Brasil.

Economia

Escravidão explica PIB per capita persistentemente baixo na história do Brasil, aponta estudo. Pesquisadores recolheram mais de 30 mil observações de salários e preços para reconstruir três séculos e meio de PIB.

Mundo

Centenas de milhares voltam às ruas dos EUA em protestos contra Trump e guerra no Irã. Movimento 'No Kings' faz sua terceira grande manifestação nacional e inclui críticas ao conflito na pauta.

Jair Bolsonaro

Moraes nega 'livre acesso' de filhos a Bolsonaro durante prisão domiciliar. Ministro do STF diz que período do ex-presidente em casa é temporário e não muda regime do cumprimento de pena.

Política

Moderação alardeada por Flávio esbarra em projeto bolsonarista e no seu passado político. Estratégia de equilibrar o discurso é limitada pela natureza autoritária do bolsonarismo, dizem pesquisadores.

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Saúde

De descrédito ao feminicídio, entenda como a misoginia afeta a saúde mental e física das mulheres. Cérebro, coração e acesso a serviços médicos são afetados pela discriminação de gênero.

F5

Juliana Paes anuncia que não será mais rainha de bateria da Viradouro: 'Ciclo lindo demais'. Atriz de 47 anos compartilhou decisão em vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (28). Ela contou que não terá como seguir se dedicando como gostaria à escola até o próximo Carnaval.

Cotidiano

PM de folga atira ao ver roubo, mata a vítima e deixa criminoso em estado grave em SP. Agente efetuou os disparos na rua Sapetuba, no Butantã, zona oeste de SP, na tarde deste sábado (28). Segundo testemunhas, agente queria atingir suspeito.

Cotidiano

Laudo aponta bactérias em alimentos de pizzaria após mais de cem passarem mal na Paraíba. Microrganismos foram identificados em pizzas, molhos e carnes, segundo secretaria de saúde estadual. Defesa diz que não foi notificada e contesta qualidade da amostra coletada para análise.