SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três adolescentes foram apreendidos, na quinta-feira (26), por ato infracional análogo a estupro coletivo contra uma menina de 13 anos, em Manaus.

A vítima, conforme a Polícia Civil do Amazonas, foi obrigada a manter relação sexual com os suspeitos, além de sofrer outras agressões físicas. Trio teria filmado a violência e postado em redes sociais.

A agressão aconteceu no início do mês, no dia 3 de março, no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, segundo a polícia.

Os suspeitos, de 13, 14 e 15 anos, foram apreendidos por policiais civis da Deaai (Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais), que cumpriram mandados de busca e apreensão, além de internação provisória.

Conforme o delegado Luiz Rocha, titular da Deaai, as investigações foram iniciadas após o registro do Boletim de Ocorrência (B.O.). A vítima informou que a agressão aconteceu na casa de um dos suspeitos, 14, vizinho da adolescente, após ela ir ao local para beber água.

"No momento em que ela entrou na casa, ele a trancou e cometeu o ato infracional. Em seguida, chegaram os outros dois autores, amigos dele, de 13 e 15 anos, que também obrigaram a vítima a manter relação sexual", informou o delegado.

De acordo com a polícia, o trio passará por audiência com o Ministério Público do Amazonas (MPAM) e será encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), onde ficará à disposição do Juizado da Infância e Juventude Infracional do Tribunal de Justiça do Amazonas (Jiji/TJAM).