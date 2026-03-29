SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de 9 meses morreu em Maragogi (AL) após se afogar em uma piscina no sábado (28).

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado às 10h54. Quando chegou ao local, a criança havia sido retirada da água e familiares faziam uma reanimação cardiopulmonar.

Equipe do Samu acionou uma UBS (Unidade Básica de Saúde). O Corpo de Bombeiros também foi mobilizado, mas o menino morreu no local.

Afogamento é uma das principais causas de óbitos de crianças e adolescentes no Brasil. No ano passado, o Ministério da Saúde informou que, entre 2010 e 2023, o país registrou 12.662 casos envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos e 5.878 tiveram como vítimas crianças de 1 a 4 anos.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que houve 300 mil mortes no mundo por afogamento em 2021. Do total, 24% envolveram crianças menores de 5 anos de idade e 19% de 5 a 14 anos.

Em caso de acidentes, o Samu deve ser acionado pelo número 192. O Ministério da Saúde afirma que afogamentos podem ser evitados com os seguintes cuidados:

- adultos devem supervisionar crianças enquanto estiverem na água ou próximo.

- evitar deixar brinquedos e outros atrativos próximos à piscina e reservatórios de água.

- proteger piscinas, poços e reservatórios com barreiras que impeçam o acesso à água.

- evitar brincadeiras como corridas, empurrões e saltos.

- respeitar as sinalizações em praias, rios e lagos que indiquem áreas com alto risco de afogamento.

- evitar nadar em áreas profundas, de profundidade desconhecida ou distantes da margem.

- não entrar na água em condições climáticas desfavoráveis, como raios, trovões, tempestades, ventanias ou quando o mar estiver agitado.