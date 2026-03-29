SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um major da Polícia Militar foi preso na noite deste sábado (28), em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, sob suspeita de agredir a esposa e desrespeitar a equipe policial que atendeu a ocorrência. As informações são da própria PM.

O nome do suspeito não foi divulgado.

Policiais foram chamados por volta das 20h40 para atender um caso de violência doméstica na Vila Scarpelli.

Quando chegaram ao local, encontraram o major com sinais de embriaguez e a mulher dele trancada em um quarto da residência junto com a filha menor do casal, segundo o boletim da PM.

A mulher afirmou aos policiais que foi agredida com uma mordida no rosto e uma tentativa de estrangulamento. O casal foi levado ao 2º Distrito Policial de Santo André, e o caso foi registrado como violência doméstica, lesão corporal, injúria, ameaça e desacato.

Depois, a mulher foi levada ao Instituto Médico Legal para exames que vão analisar os sinais de agressão. O major aposentado foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. Não foram encontradas armas nem objetos ilícitos na residência, informou a PM.

"Além do Inquérito Policial Civil, também foi instaurado um Inquérito Policial Militar", disse a corporação, em nota.