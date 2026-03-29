SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 59 anos morreu após ser baleado em um assalto dentro da própria casa, no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, na noite deste sábado (28). Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento.

Polícia Civil investiga o roubo a casa. Segundo a Segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), os policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. Ao chegar no local, foram informados de que a vítima e a esposa estavam dentro do imóvel quando foi invadido por três homens armados.

Trio levou o casal para a parte superior da casa e, em seguida, passaram a procurar por dinheiro, joias e relógios pelo local, informou a polícia. Em um determinado momento, afirma a secretaria, um dos suspeitos atirou contra a vítima, que não resistiu.

Após o assalto, o trio armado levou os pertences do imóvel. Na sequência, o veículo utilizado na fuga foi localizado pela Polícia Militar no bairro do Jaçanã, também na zona norte.

Foram pedidos exames ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como latrocínio no 13° (Casa Verde), que solicitou assessoramento do DHPP.