SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para 33% dos brasileiros com mais de 16 anos, a Artemis 2 poderá ser encarada como a primeira jornada de humanos ao redor da Lua. Isso porque, para eles, é mentira que a nossa espécie tenha viajado ao satélite um dia -embora tal feito já tenha acontecido mais de uma vez na história.

Outros 58% disseram ser verdade e 9%, que não sabiam. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Há variações na margem de erro de acordo com subgrupos como gênero, idade, escolaridade e renda familiar.

O retrato vem de uma pesquisa Datafolha realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro deste ano com 2.086 pessoas, com mais de 16 anos. Elas foram ouvidas em 123 cidades, em todas as regiões do Brasil.

As entrevistas presenciais ocorreram em meio aos preparativos da Nasa para a Artemis 2, cujo lançamento está previsto para abril. O foguete SLS com a cápsula Orion pode decolar nesta quarta-feira (1º). Caso não seja possível iniciar o voo nessa data, as outras possibilidades para o mês são de quinta (2) até domingo (6) ou no dia 30.

Em que você confia? Desconfiança sobre ida à Lua desnuda o desafio dos nossos tempos A missão pretende levar quatro astronautas em uma jornada para contornar a Lua e regressar à Terra, ao longo de dez dias. A tripulação é formada por Reid Wiseman, 50, Victor Glover, 49, Christina Koch, 47, e Jeremy Hansen, 50. Glover será o primeiro negro em uma missão lunar e Koch, a primeira mulher.

Ao todo, 24 pessoas já foram à Lua em nove missões, todas da Nasa. Em três delas, os astronautas viajaram ao redor do satélite, sendo a primeira a Apollo 8, em dezembro de 1968.

Nas demais, parte da tripulação pisou no solo lunar. Os últimos a deixarem suas pegadas por lá foram Eugene Cernan (1934-2017) e Harrison Schmitt, 90, na Apollo 17, em dezembro de 1972.

Contudo, na mente de uma parcela da população brasileira, é como se nada disso tivesse acontecido.

AO REDOR DA LUA

Entre os que disseram ser mentira que humanos viajaram ao redor da Lua, não há diferença de gênero. A porcentagem de mulheres (32%) e de homens (34%) que pensam dessa forma é praticamente a mesma. A margem de erro nesse caso é de três pontos percentuais.

Quanto à idade, 27% dos mais jovens, de 16 a 24 anos, afirmaram ser mentira. Na parcela de brasileiros com 60 ou mais -ou seja, todos vivos na época das missões do programa Apollo-, o resultado foi de 37%. Aqui a margem de erro é de cinco pontos percentuais.

No cenário por escolaridade, "mentira" foi a resposta para 42% dos entrevistados que estudaram até o ensino fundamental. A porcentagem cai para 33% entre aqueles com ensino médio. Ela diminui ainda mais, para 19%, entre os que concluíram o ensino superior. Para dados de fundamental e superior, a margem de erro é de quatro pontos percentuais e, para o de médio, três pontos.

No recorte por renda familiar mensal, 37% daqueles na faixa de até dois salários mínimos (R$ 3.242) disseram ser mentira. Essa foi a resposta de 20% dos que estão em famílias cujos ganhos são mais de dez salários mínimos (R$ 16.210). As margens de erro são de três e dez pontos percentuais, respectivamente.

Na divisão por regiões do país, cujas margens de erro variam de 3 a 6 pontos percentuais, tanto no Sul quanto no Centro-Oeste/Norte "mentira" alcançou 37%. No Nordeste, 34% afirmaram não acreditar nos feitos da Nasa. A região Sudeste apresentou a menor porcentagem: 29%.

Por religião, observa-se uma diferença entre aqueles que seguem uma ou não. Entre os católicos, 34% afirmaram ser mentira a ida à Lua e, no caso dos evangélicos, 37%, com margem de erro de três e quatro pontos percentuais, respectivamente. Dos entrevistados que declararam não ter uma religião, 27% responderam "mentira".

Os dados oferecem ainda um quadro por preferência política. Dos brasileiros que declararam voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição de 2022, 34% disseram ser mentira as viagens lunares. Para os que declararam voto em Jair Bolsonaro (PL), essa foi a resposta de 29%. Considerando as margens de erro -de três pontos percentuais para lulistas e de quatro para bolsonaristas-, há um empate.

PEGADAS NO SOLO LUNAR

Os índices vistos até aqui ficam muito próximos dos registrados quando o Datafolha perguntou, na mesma ocasião, se era verdade ou mentira que humanos pisaram na superfície lunar. A maioria, 60%, disse ser verdade. Outros 34% afirmaram ser mentira e 6%, que não sabiam.

As porcentagens dos que responderam "mentira" são maiores entre aqueles com 60 anos ou mais (39%), que estudaram até o ensino fundamental (46%), têm renda mensal familiar até dois salários mínimos (40%) e moram na região Nordeste (39%). Os eleitores de Lula (37%) e Bolsonaro (31%) empatam dentro da margem de erro.

Para esses grupos, um aviso: humanos não só puseram os pés no solo lunar um dia, como trabalham para repetir o feito.

Os Estados Unidos, único país a chegar lá, ambicionam fazer isso em 2028 com a missão Artemis 4. Os americanos têm a concorrência chinesa, cujo plano é alunissar até 2030.

E ambos querem pisar na Lua como parte de um desejo de estabelecer bases por lá, visando estadias mais longas em um futuro não tão distante. Acreditem ou não.