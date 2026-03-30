SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo terá uma semana que começa com dias quentes, com máximas na casa dos 30ºC, mas a nebulosidade vinda do litoral vai causar chuvas e diminuir o calor a partir de quarta, segundo previsões do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), da prefeitura, e do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Nesta segunda (30), as temperaturas devem variar entre 18°C e 30°C. Por conta do tempo abafado e da umidade vinda do litoral, o fim de tarde deve ter pancadas isoladas de chuva.

Já na terça (31), o dia também começa com sol, com máxima de 29°C, mas o tempo muda à tarde e há previsão de chuva forte, com risco de alagamento.

Na quarta (1º) o dia ficará nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Os termômetros variam entre 19ºC e 26ºC.

A quinta (2), véspera do início do feriado de Páscoa, também deve ser de céu nublado e pancadas de chuva. A temperatura máxima sobe um pouco, chegando a 27ºC. A mínima fica na casa dos 19ºC.