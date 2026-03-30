SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O piloto Everaldo Costa Filho, 73, e o agrônomo Valentim Costa, 40, vítimas de acidente aéreo neste domingo (29), eram pai e filho e trabalhavam juntos em uma empresa especializada em controle de pragas, a Valma Brasil, localizada em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Eles morreram na queda de um avião monomotor em uma área de mata em Rio Claro, no sul do Rio. A aeronave teria colidido com um morro. A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) investiga as causas do acidente.

Segundo a Esquadrilha Céu, grupo que reúne pilotos para demonstrações aéreas, Costa Filho era piloto privado, com mais de três mil horas de voo. Já havia feito decolagens e pousos em ao menos 300 aeródromos de 17 estados brasileiros.

O empresário usava a aeronave TL-3000 Sirius em seus deslocamentos profissionais. Ele fez parte da equipe de apoio de solo da Esquadrilha Céu.

De acordo com nota do grupo, era apaixonado por aviação e em 2012, quando a Esquadrilha foi criada, forneceu óleo de fumaça para a operação.

A morte de Valentim foi confirmada pela engenheira agrônoma Thayna Quirino, com quem ele era casado e tinha dois filhos pequenos. Ele cursou agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

"Valentim foi voar com o pai e o avião caiu. Eles não estão mais entre nós. Eu estou destruída. Que dor horrível", escreveu Thayna.

O desembargador Ricardo Couto de Castro, governador em exercício do Rio, lamentou o acidente por meio de uma nota oficial.

"Expresso minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas neste difícil momento", disse. Segundo ele, as circunstâncias do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes. "O Governo do Estado segue mobilizado, acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas", concluiu.