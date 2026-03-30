Quando soube da programação viu uma oportunidade de conhecer mais sobre o assunto e multiplicar o conhecimento. Então, eu vim estabelecer parcerias a fim de desenvolver projetos, transformar o que a gente vai aprender aqui hoje em processos pedagógicos, disse.

Legado

A secretária Nacional de Biodiversidade, Rita Mesquita, em entrevista à imprensa no encerramento da COP15, considerou que a iniciativa promovida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima cumpriu um importante papel de mostrar todo o potencial da Casa do Homem Pantaneiro de ser um espaço democrático de divulgação da ciência.

A gente ficou muito satisfeito com os resultados e com a grande receptividade de todos que foram lá visitar, afirmou.

A secretária lembrou ainda que a conferência deixa outros legados como o Bosque da COP15 um espaço verde urbano - e a construção de mais conhecimento sobre o tema, com o lançamento de um edital de pesquisa para fomentar estudos sobre espécies e rotas migratórias, que será publicado por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e direcionado aos pesquisadores, universidades e centros de pesquisa brasileiros.

É pensar que a gente está aqui construindo alguma coisa também para olhar para o futuro e ter um legado para a cidade. Isso foi muito bacana e foi um esforço compartilhado, integrado por todos os níveis, entes, com muitas parcerias, completou.

*A equipe viajou a convite do Ministério do Meio Ambiente

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