CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A reforma do Bumbódromo, palco do tradicional Festival Folclórico de Parintins (AM), vai permitir a entrada de 25 mil pessoas. Hoje, a capacidade de público é de 14,7 mil. A informação foi divulgada pelo governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), durante a cerimônia de lançamento da edição deste ano do festival, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de junho.

Mas a licitação para definição de quem irá executar a obra só deve acontecer em setembro. Até aqui, o governo do Amazonas contratou apenas o projeto executivo do novo Bumbódromo, que está sendo feito desde junho de 2025 pelo Consórcio Arena Parintins (composto pelas empresas Arena Assessoria de Projetos e Pini Group Brasil), ao custo total de R$ 7,6 milhões.

O projeto será apresentado em audiências públicas a partir do mês que vem, em Parintins. Mas o governador antecipou que, além da ampliação da capacidade de público, o projeto prevê o aumento da área construída em três vezes, passando de 19 mil para 61 mil metros quadrados.

A reforma do local é um debate antigo. O Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes, conhecido como Bumbódromo, foi inaugurado em 1988. Hoje, trata-se de uma festa que atrai mais de 100 mil visitantes para a cidade todo final do mês de junho.

Segundo o governo do Amazonas, o projeto prevê um sistema de evacuação "com tempo estimado de até oito minutos, garantindo mais segurança ao público". A nova estrutura também deve incorporar sistemas de suporte cênico semelhantes aos utilizados em grandes teatros, "garantindo mais segurança para artistas e trabalhadores durante as apresentações".

A obra deve ser executada ao longo de três anos, mas o governo diz que não haverá necessidade de interrupção do festival. "A estratégia adotada permitirá que as intervenções avancem de forma gradual, mantendo a realização do festival e garantindo o mesmo público durante as etapas iniciais da obra", informa.

Em 2025, a festa movimentou cerca de R$ 184 milhões, com expectativa de alcançar R$ 193,2 milhões em 2026, segundo o governo amazonense, principal organizador do evento, que também conta com recursos e apoios do governo federal, da prefeitura de Parintins e de empresas.

Para 2026, o governo estadual anunciou patrocínio de R$ 10 milhões, sendo R$ 5 milhões destinados ao Boi Caprichoso e R$ 5 milhões ao Boi Garantido.