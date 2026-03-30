SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares), responsável pelo processo seletivo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), divulgou as datas de inscrição e realização do vestibular 2027.

As inscrições para a prova começarão no dia 3 de agosto no site da instituição e terminarão no dia 31 do mesmo mês. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os pedidos devem ser realizados entre 11 de maio e 5 de junho.

A primeira fase da Unicamp será aplicada em 18 de outubro. A prova será composta por 72 questões de múltipla escolha, sendo 12 de matemática, 12 de português e literatura, sete de inglês, 21 de ciências da natureza e 20 de ciências humanas.

De acordo com a Comvest, antes da primeira fase, haverá provas de habilidades específicas para candidatos aos cursos de música, em setembro. Para os demais cursos que exigem provas específicas ?como artes cênicas, artes visuais e dança?, elas ocorrerão entre os dias 2 e 4 de dezembro, após a segunda fase.

As provas da segunda fase serão realizadas nos dias 29 e 30 de novembro. No primeiro dia, todos os candidatos farão uma redação, além de responder a seis questões de português, duas perguntas interdisciplinares e duas questões de ciências da natureza.

O resultado da primeira chamada de aprovados do vestibular será divulgado no dia 25 de janeiro de 2027.

CALENDÁRIO VESTIBULAR UNICAMP 2027

- Isenções da Taxa de Inscrição: 11 de maio a 5 de junho de 2026

- Inscrições: 3 a 31 de agosto de 2026

- Prova de habilidades específicas - música: setembro de 2026

- Aplicação da primeira fase: 18 de outubro de 2026

- Aplicação da segunda fase: 29 e 30 de novembro de 2026

- Provas de Habilidades Específicas: 2 a 4 de dezembro de 2026

- Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 25 de janeiro de 2027