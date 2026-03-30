SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso ontem após manter reféns a ex-mulher e a filha de apenas um ano dentro de um apartamento na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém ficou ferido.

Policiais militares foram chamados na noite de ontem para atender a uma denúncia de violência psicológica na Avenida Jornalista Tim Lopes. A mulher relatou que o ex-marido estava no apartamento armado, fazendo ameaças e impedindo que ela e a criança saíssem do imóvel.

Equipes do 31º BPM (Recreio) isolaram a área e acionaram o Batalhão de Operações Especiais (Bope) para conduzir a negociação. Segundo a Polícia Militar, o homem estava alterado, em aparente surto, e ameaçou atirar caso os agentes tentassem entrar no apartamento.

Antes da chegada do Bope, a mulher e o bebê conseguiram deixar o imóvel. Elas foram levadas por policiais à 16ª DP (Barra), onde o caso foi registrado, enquanto o homem permaneceu sozinho no apartamento sob supervisão da PM.

Após a negociação com o Bope, o homem se entregou e foi preso. De acordo com a 16ª DP (Barra), ele foi autuado em flagrante por ameaça, pela Lei Maria da Penha, e por desobediência.