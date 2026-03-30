SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha de vacinação contra a gripe no SUS (Sistema Único de Saúde)começou no sábado (28) e segue até 30 de maio.

Podem se imunizar as pessoas que integram os grupos prioritários, considerados mais vulneráveis a desenvolver formas graves da doença: crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde. Estados e municípios, contudo, têm autonomia para ampliar o público-alvo, como fez São Paulo, por exemplo.

O crescimento dos casos de gripe reforça a importância da proteção ?todas as unidades da federação registraram aumento nos casos de Srag (síndrome respiratória aguda grave) nas últimas seis semanas, segundo o boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado na quinta-feira (26). A alta das formas graves é impulsionada pelo crescimento das internações por influenza A.

Veja a seguir tudo o que você precisa saber sobre a vacinação contra a gripe.

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QUEM PODE TOMAR A VACINA CONTRA A GRIPE NA REDE PÚBLICA?

Os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde são crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e profissionais de saúde.

EM SÃO PAULO, QUEM MAIS PODE RECEBER A VACINA DA GRIPE?

A lista de grupos prioritários foi ampliada no estado de São Paulo e inclui:

- povos indígenas e quilombolas

- pessoas em situação de rua

- pessoas com deficiência e com doenças crônicas

- trabalhadores da educação (do ensino básico ao superior)

- policiais militares e civis

- guardas municipais

- bombeiros

- agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego)

- integrantes das Forças Armadas

- caminhoneiros

- motoristas de ônibus

- servidores dos Correios

- trabalhadores portuários

- população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

- adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam cumprindo medida socioeducativa

QUANDO COMEÇA A VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE?

A campanha nacional começou no sábado (28), com o Dia D de mobilização pelo SUS, e segue até o dia 30 de maio. As doses foram enviadas para as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Na região Norte, a vacinação ocorrerá no segundo semestre, devido à sazonalidade diferente do vírus.

QUANTO CUSTA A VACINA DA GRIPE NA REDE PRIVADA?

Na rede privada, o imunizante contra a gripe custa cerca de R$ 99.

POR QUE É PRECISO TOMAR A VACINA DA GRIPE TODOS OS ANOS?

O vírus influenza sofre mutações frequentes, e por isso a vacina é atualizada todos os anos. As doses, portanto, são reformuladas para proteger contra as cepas que mais circulam em cada período.

Além disso, a proteção diminui ao longo do tempo, especialmente em idosos, por isso a vacinação anual é recomendada.

QUEM TEM ESCLEROSE MÚLTIPLA E HIPOTIREOIDISMO PODE TOMAR VACINA DA GRIPE?

Pessoas com doenças crônicas estão entre os grupos prioritários em São Paulo, incluindo a vacinação de pessoas com esclerose múltipla, hipotireoidismo, diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares (como insuficiência cardíaca) e câncer, entre outras.