SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros trabalha desde sábado (28) à noite no combate a um incêndio em uma fábrica de mesas de sinuca no Brás, região central de São Paulo.

O incêndio, de grandes proporções, também atingiu galpões vizinhos à empresa. O combate às chamas foi limitado, segundo a corporação, pelo risco de desabamento do imóvel. Na manhã desta segunda-feira (30), uma laje interna caiu, mas ninguém se feriu.

No momento, sete viaturas estão no local e trabalham no combate a pequenos focos de incêndio e no rescaldo. neste domingo (29), 66 bombeiros e 30 viaturas trabalhavam na região da fábrica, localizada na Rua Sampaio Moreira, região cercada por casas e pequenos comércios.

Não há registro de vítimas ou feridos. As causas do incêndio serão investigadas.

Equipes da Enel seguem no local do incêndio, apoiando o Corpo de Bombeiros. A energia foi desligada por segurança, e dois geradores foram usados para reduzir os impactos. Ainda há quatro clientes sem luz, segundo a concessionária.

A Defesa Civil esteve no local e aguarda o fim dos trabalhos para vistoriar os imóveis afetados. A situação continua sendo monitorada por conta da estrutura dos imóveis.

A CET informou que por conta do incêndio ainda seguem os bloqueios entre as Ruas Coronel Francisco Amaro e Correia de Andrade. Assim que houver a liberação das vias o texto será atualizado.