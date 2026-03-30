Em nota, o Ministério da Saúde informou que também foram assinadas ordens de serviço para o início das obras de 55 novas UBSs e de centros de atenção psicossocial (Caps).

No total, são R$ 146,8 milhões em investimentos no SUS [Sistema Único de Saúde] local.

Os equipamentos e as unidades móveis de saúde, de acordo com o comunicado, vão reforçar a capacidade de atendimento em mais de 70 municípios baianos e devem beneficiar cerca de 11 milhões de pessoas.

A proposta é ampliar a capacidade de atendimento, reduzir filas e ampliar o acesso a consultas, exames e cirurgias.

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Saúde da mulher

Na capital baiana, os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Casa Civil, Rui Costa, participaram da inauguração da primeira etapa do ambulatório do Hospital da Mulher Maria Luzia Costa dos Santos, incluindo obra, equipamentos e mobiliários.

A nova unidade vai ampliar a oferta de especialidades como ginecologia, cirurgia oncológica e mastologia. Serão, ao todo, 35 novos consultórios, sendo 12 já entregues nesta primeira etapa, além de brinquedoteca, serviço social, acolhimento familiar, triagem, recepção e sala de espera.

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