SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma jovem de 23 anos foi encontrada morta dentro de um congelador domingo (29) em uma residência em Vitória da Conquista, cidade do sudoeste da Bahia.

A vítima, identificada como Manuela Vieira Matos Silva, foi assassinada a golpes de faca. Ela estava desaparecida há cinco dias e seu corpo foi encontrado em uma casa no bairro Alto Maron.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil, que prendeu um suspeito na manhã desta segunda-feira (30) nas proximidades da rodoviária de Ilhéus.

O homem investigado pelo crime tem 28 anos e não teve o seu nome divulgado. A motivação e as circunstâncias do crime seguem sob investigação.

O suspeito deve ser trasnferido para Vitória da Conquista.