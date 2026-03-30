SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um líder de uma facção criminosa que atua em Salvador foi preso na manhã desta segunda-feira (30), na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Ele é suspeito de ordenar o sequestro e extorsão do dirigente partidário Ivanilson Gomes, presidente do PV na Bahia.

O suspeito foi preso em uma ação conjunta da Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) da Bahia, da Polícia Civil e da Polícia Federal da Bolívia. Seu nome não foi divulgado, nem os responsáveis por sua defesa.

O sequestro de Ivanilson Gomes aconteceu em março de 2025. Ele foi retirado por homens armados de dentro da sede do partido no bairro do Rio Vermelho, sendo libertado um dia depois.

As investigações apontaram que o homem que ordenou o crime era um traficante ligado ao Comando Vermelho que atuava no bairro da Saramandaia, na capital baiana. Ele possuía mandados de prisão por homicídio, sequestro e tráfico de drogas.

Segundo as investigações, o suspeito foi o responsável por planejar e ordenar o sequestro do dirigente. Ele era o último alvo da Operação Elo Quebrado, que identificou a participação de sete integrantes da facção no crime.

As investigações apontaram que o suspeito do crime estava escondido na Bolívia, onde utilizava identidade falsa. Ele teria participado de um roubo de US$ 60 mil de uma vinícola no país vizinho.

Por causa da suspeita de crime cometido na Bolívia, ele permanecerá preso em Santa Cruz de la Sierra e ficará à disposição das autoridades locais.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, disse que este foi o terceiro líder de facção da Bahia que foi preso pelas forças de segurança na Bolívia. E destacou o trabalho de inteligência e integração entre as polícias.

Ivanilson Gomes é sociólogo e preside o PV da Bahia há pelo menos uma década. Foi candidato a deputado em 2010, 2014 e 2018, mas não foi eleito. Na administração pública, foi secretário de Cidade Sustentável de Salvador na gestão ACM Neto (União Brasil).