SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Sexta-Feira Santa é feriado nacional no Brasil, mas a Quinta-Feira Santa não entra na lista de feriados oficiais.

Sexta-Feira Santa é feriado nacional e vale para todo o país. Em 2026, a data cai em 3 de abril, e o domingo de Páscoa será em 5 de abril.

Domingo de Páscoa não é feriado nacional, apesar de ser uma data religiosa importante. A Sexta-Feira Santa marca, para os cristãos, a celebração da Paixão de Cristo, enquanto a Páscoa representa a ressurreição.

Quinta-Feira Santa não é feriado nacional e, em regra, é dia normal de trabalho. Algumas escolas ligadas a instituições religiosas podem suspender as aulas.

COMO A DATA DA PÁSCOA É DEFINIDA

A Páscoa é calculada a partir de fatores astronômicos, como a primeira lua cheia após o equinócio. Se essa lua cheia cair em um domingo, a celebração fica para o domingo seguinte.

Em 2026, o equinócio de outono no Brasil ocorreu em 20 de março, e a primeira lua cheia depois disso será em 1º de abril. Por essa regra, a Páscoa cai em 5 de abril.

O que diz a lei trabalhista sobre trabalhar em feriados

Trabalhadores contratados pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) não devem trabalhar em feriados. Se trabalharem, a empresa precisa pagar a hora em dobro ou dar folga compensatória na semana seguinte.

Serviços essenciais podem funcionar em feriados, com escalas específicas. Entre os exemplos estão profissionais como médicos, enfermeiros e bombeiros.

No ponto facultativo, cada órgão ou instituição pode decidir se abre ou não. Isso vale para serviços não essenciais e define se haverá expediente e trabalho dos funcionários.