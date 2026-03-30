BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) anunciou nesta segunda-feira (30) o secretário-executivo do MEC (Ministério da Educação), Leonardo Barchini, para assumir a pasta com a saída de Camilo Santana.

Os rumos de Camilo, que deixa a pasta para trabalhar na campanha eleitoral, ainda estão em discussão junto ao presidente. Há possibilidade de que o atual chefe da Educação se dedique a apoiar a campanha de Lula ou se lance candidato ao Governo do Ceará, seu estado, no qual já ocupou a posição duas vezes.

Camilo deve deixar nesta quinta (2) o cargo ocupado por três anos e três meses. Desde a redemocratização, só Paulo Renato (FHC) e Fernando Haddad (Lula e Dilma) superaram essa marca.

Leonardo Barchini é servidor público federal há mais de 30 anos, analista em Ciência e Tecnologia sênior da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Bacharel em direito e mestre em ciências sociais pela UnB (Universidade de Brasília), Barchini já assumiu a chefia de gabinete do ministro, a Assessoria Internacional e a Diretoria de Programas.

Além disso, foi secretário de Relações Internacionais e Federativas e chefe de gabinete da Prefeitura de São Paulo, de 2013 e 2016, na gestão Haddad. Barchini atuava como diretor da Organização de Estados Ibero-Americanos no Brasil (OEI) desde setembro de 2023.