SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 anunciou, nesta segunda-feira (30), a nomeação do climatologista brasileiro Carlos Nobre, 75, como membro do Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral, que funciona como um conselho do Vaticano. Além do cientista, também foram convidados bispos, padres e pesquisadores em teologia.

O dicastério foi criado em agosto de 2016 e tem a missão de fomentar o desenvolvimento humano em sintonia com a doutrina da Igreja Católica. Segundo o site oficial, o coletivo também se volta às necessidades das pessoas que são forçadas a abandonar seus países, incluindo as vítimas de desastres.

Nobre é referência global em estudos sobre mudanças climáticas e amazônia, sendo um dos autores do relatório do painel científico das Nações Unidas que recebeu o prêmio Nobel da Paz em 2007.

Ele é pesquisador da USP (Universidade de São Paulo) e membro da Academia Brasileira de Ciências e da Royal Society, com formação em engenharia eletrônica pelo ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e doutorado em meteorologia pelo MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts).

O cientista também ganhou projeção internacional por integrar o grupo dos Planetary Guardians (guardiões planetários), grupo criado pelo bilionário Richard Branson e que tem a missão de elaborar e divulgar pesquisas científicas sobre temas como o meio ambiente, a defesa de populações vulneráveis diante da crise climática e a transição energética.

A indicação de Nobre sinaliza um esforço para incluir a pauta ambiental nos debates da Igreja. Em 2015, o papa Francisco ajudou a inspirar o movimento global contra as mudanças climáticas com a encíclica "Laudato Si'". Em dezembro daquele ano, 195 países se comprometeram a adotar o Acordo de Paris, que segue até hoje como o principal tratado internacional para conter o aquecimento da Terra.

No aniversário de dez anos da encíclica, Leão 14 conclamou católicos e cidadãos do mundo todo a continuarem a defesa do meio ambiente e a não a tratarem como uma questão "divisiva".

Em julho de 2025, o papa celebrou uma missa especial sobre a preservação ambiental e declarou: "Hoje vivemos em um mundo que está queimando, tanto por causa do aquecimento global quanto dos conflitos armados".

Veja a lista de indicações do papa Leão 14 para o Dicastério para a Promoção do Desenvolvimento Humano Integral:

- Arcebispo Rogelio Cabrera López (México)

- Arcebispo Fulgence Muteba Mugalu (República Democrática do Congo)

- Bispo Lizardo Estrada Herrera (Peru)

- Padre Daniel Gerard Groody, reitor associado de graduação da Universidade de Notre Dame (EUA)

- Padre Rampeoane Hlobo, diretor da Rede Jesuíta de Justiça e Ecologia ? África (Quênia)

- Irmã Linah Siabana (Uganda)

- Meghan J. Clark, vice-reitora do departamento de teologia e estudos religiosos da Universidade Saint John's (EUA)

- Dylan Mason Corbett, diretor executivo do Hope Border Institute (EUA)

- Léocadie Wabo Lushombo, professora de teologia ética na Universidade Santa Clara (EUA)

- Christine Nathan, presidente da Comissão Católica Internacional de Migração em Genebra (Suíça)

- Carlos Nobre, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (Brasil)