SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O MPF (Ministério Público Federal) abriu um procedimento preliminar para apurar se a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) pode ter falhado no controle e fiscalização de material biológico após o furto de amostras virais da instituição. Uma professora é suspeita de furtar amostras virais de um laboratório do local.

MPF disse ao UOL que o procedimento é voltado para a coleta de informações. Além disso, serve para verificar a existência de elementos que podem justificar a instauração de um inquérito civil.

Procedimento vai apurar a regularidade do acondicionamento, controle e fiscalização de material biológico sensível pela instituição. Também irá investigar se há eventual existência de "falhas estruturais ou procedimentais que tenham contribuído para o desaparecimento das amostras, com potencial repercussão sobre a saúde pública".

A reportagem tenta contato com a Unicamp. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.