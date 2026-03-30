SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou nesta segunda-feira (30) a clesrovimabe, sob o nome comercial de Enflosina, para prevenir o VSR (vírus sincicial respiratório). A decisão responde a um pedido da farmacêutica Merck Sharp & Dohme, que produz o remédio.

O produto será vendido em forma de solução injetável para aplicação intramuscular em recém-nascidos e bebês lactentes durante períodos de maior circulação do VSR, geralmente entre abril e julho. A agência destacou que o vírus costuma ser mais grave nos primeiros seis meses de vida, "especialmente em prematuros e em crianças com outras condições de saúde, como cardiopatias congênitas ou doença pulmonar crônica da prematuridade".

O remédio também pode ser administrado em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea -em que o coração pode ser temporariamente parado, enquanto uma máquina assume a função. Para este caso, a recomendação é de dose adicional após estabilização clínica.

O VSR é responsável por infecções no trato respiratório, como a bronquiolite. A Anvisa afirma que o vírus é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.

Segunda a agência, estima-se que uma em cada cinco crianças infectadas necessite de atendimento ambulatorial, enquanto uma em cada 50 seja hospitalizada no primeiro ano de vida. "Entre 2018 e 2024, foram registradas 83.740 internações de bebês prematuros (menos de 37 semanas) devido a complicações relacionadas ao vírus, como bronquite, bronquiolite e pneumonia", diz.

O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece imunização para o VSR a gestantes a partir da 28ª semana para prevenir casos de bronquiolite em recém-nascidos.