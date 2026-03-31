SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções atinge desde a madrugada desta terça-feira (31) uma distribuidora de tintas na avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel, no bairro de Canhema, em Diadema, na região metropolitana de São Paulo.

Ao menos 50 bombeiros foram ao local para combater o fogo. Até o momento não há registro de vítimas. O telhado do prédio desabou durante o incêndio.

Moradores de prédios da região relataram o susto com as chamas altas e com a grande quantidade de fumaça provocada pelo fogo.