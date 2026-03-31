SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Cuiabá (MT), Abilio Brunini (PL), sancionou na sexta-feira (27) o projeto de lei que cria o Dia Municipal do Patriota. Segundo a prefeitura, o foco é a promoção do civismo e da cidadania.

A data, celebrada em 6 de setembro, é uma homenagem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG) na véspera do Dia da Independência, durante a campanha eleitoral de 2018 para a Presidência da República.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ser condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado.

A proposta, aprovada na Câmara Municipal antes da sanção, foi apresentada pelo vereador Rafael Ranalli (PL), que é policial federal.

De acordo com o Legislativo, o objetivo é "valorizar princípios patrióticos, estimular o civismo, o amor à pátria e o respeito à tradição, à família e à ordem".

"O dia 6 de setembro nunca será esquecido e aquela facada mudou a história do Brasil. Porém, o dia 6 de setembro em Cuiabá será lembrado por outro motivo, será lembrado pelo Dia do Patriota e o Bolsonaro virou símbolo desse patriotismo", disse o prefeito.