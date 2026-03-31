SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As simulações atmosféricas mais recentes dos institutos de meteorologia preveem uma semana de muita chuva no estado de São Paulo, o que já deve ser visto nesta terça-feira (31).

De acordo com os dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar ensolarado desde o início da manhã, com temperatura mínima em torno dos 18°C. A partir das primeiras horas da tarde, no entanto, a quantidade de nuvens deve aumentar, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade e que se prolongam para o início da noite.

Há potencial para a ocorrência de rajadas de vento de forma pontual, o que pode implicar em queda de árvores, formação de alagamentos intransitáveis e elevação das cotas de córregos e rios. Por isso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um boletim laranja, de perigo, para uma faixa que engloba desde o litoral, passando pela Grande São Paulo até a região sul do estado.

Essa mesma faixa se prolonga pelo leste do Paraná e de Santa Catarina, com previsão de chuva entre 30 mm e 60 mm por hora ou entre 50 mm e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.

Nas demais regiões do estado, vale o alerta amarelo do Inmet com chuva entre 20 mm e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Com isso, também há risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As temperaturas na capital paulista deve variar da mínima de 18°C à máxima de 25°C. Nas regiões norte e oeste, porém, os termômetros continuam com marcas mais elevadas, como 32°C em Araçatuba e Presidente Prudente, 29°C em Ribeirão Preto. Em Sorocaba e Ubatuba, a previsão de máxima é 26°C, em Campinas, 27°C, e em Santos 28.

Para os demais estados da região Sudeste, a Climatempo também prevê chuvas intensas em alguns locais. O instituto indica que a presença de um VCAN (Vórtice Ciclônico em Altos Níveis da atmosfera) sobre o oceano e de uma baixa pressão próxima ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro intensifica as instabilidades.

Assim, deve chover desde cedo de forma moderada no litoral paulista e no litoral sul fluminense. No interior e em áreas do norte e sul de Minas Gerais, a chuva ocorre de forma fraca e isolada. Ao longo da manhã, as instabilidades aumentam no sul, litoral, leste e interior de São Paulo, enquanto outras áreas permanecem mais estáveis.

A Climatempo destaca que a influência marítima favorece chuva moderada a forte, com risco de temporais no sul de Minas e sul e serra do Rio.

Onde também deve ocorrer muita chuva é em uma grande faixa que vai do litoral nordestino até o Amazonas, onde o Inmet também emitiu um alerta laranja para chuvas intensas.

Em contraponto, o centro-oeste do Rio Grande do Sul se mantém em alerta vermelho, de grande perigo, para onda de calor, que é válida até as 18h desta terça. Dependendo da situação do clima, pode ser que este alerta seja prolongado por mais algum tempo.