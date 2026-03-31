SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A geógrafa Emanoelle Martins Guedes de Farias, 40, e o filho dela, Francisco Farias Antunes, 9, morreram atropelados na tarde desta segunda-feira (30) por um ônibus na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro, após cair da bicicleta elétrica que ocupavam.

Segundo os relatos de testemunhas, eles foram fechados por um carro, Emanoelle perdeu o controle da bicicleta e caiu junto com o filho. Ela morreu no local e a criança no caminho para o Hospital do Andaraí, após o socorro do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O acidente aconteceu no início da tarde, na rua Conde Bonfim. Duas faixas da via foram interditadas e equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Samu atuaram no local.

O menino, conhecido como Chico, era estudante do Colégio Pedro 2º, na Tijuca, e filho do humorista Vinicius Cacofonias. Pai e filho gravavam vídeos bem-humorados, politizados e filosóficos nas redes sociais.

Em um deles, republicado pelo pai após o acidente, Chico faz perguntas sobre religião e sobre o que acontece após a morte. "É igual como era antes de você nascer", responde o pai. Os dois compartilhavam também as decepções e o amor pelo Vasco.

Em nota de pesar, a direção do Colégio Pedro 2º, onde Chico estudava, afirmou que o aluno era sensível, inteligente e "sabido da vida".

"É difícil imaginar nossos dias sem a presença desse incrível menino", diz a nota.

"É o dia mais triste da minha vida. Mas vivemos quase 10 anos muito felizes", disse o humorista ao postar um vídeo até então inédito ao lado da criança. "Foi a melhor coisa da vida ser seu pai e continuarei sendo na memória".

Emanoelle era formada em geografia pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), onde pesquisou temas como a Bolívia, conflitos territoriais, integração, geoeconomia e gás. O Departamento de Geografia da universidade lamentou a morte.

O acidente é investigado pelo 9ª DP (Tijuca).