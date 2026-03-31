SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, e a Polícia Civil de São Paulo fazem operação na manhã desta terça-feira (31) contra grupo suspeito de tentar aplicar golpe de R$ 845 milhões contra o espólio do empresário João Carlos Di Genio, fundador do grupo Unip-Objetivo, morto em fevereiro de 2022.

Nove suspeitos são investigados pelos crimes de fraude processual, falsificação de documentos, estelionato, entre outros, e são alvos de nove mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros do grupo.

Segundo a Promotoria, os suspeitos teriam usado uma assinatura falsa de Di Genio para simular um contrato de compra e venda de imóveis. O documento tem data de três meses antes da morte do empresário.

O valor inicial do contrato era de R$ 635 milhões e foi atualizado para R$ 845 milhões.

De acordo com as investigações, o grupo simulava processos de arbitragem parar dar aparência de legalidade à cobrança e enganar os familiares do empresário e a própria Justiça.

A operação visa impedir a destruição de provas e evitar novas fraudes.

Procurado na manhã desta terça-feira, o grupo Unip-Objetivo afirmou que deve se manifestar em breve.