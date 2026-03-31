SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing) está com as inscrições abertas para o processo seletivo para o segundo semestre de 2026. Os candidatos poderão concorrer por três modalidades: vestibular tradicional, nota do Enem ou certificação internacional.

A unidade da instituição em São Paulo contará com vagas disponíveis nos cursos de administração, nos períodos diurno e noturno, enquanto ciência de dados e negócios, ciências sociais e do consumo, cinema e audiovisual, comunicação e publicidade, design, direito, jornalismo e relações internacionais serão com aulas diurnas.

Já na unidade do Rio de Janeiro, as vagas disponíveis são nos cursos de administração com linha de especialização em business, inovação e marketing, cinema e audiovisual, comunicação social ? publicidade e propaganda, design e jornalismo.

No vestibular tradicional, o candidato passará por duas etapas. Na primeira, o estudante deve acessar o site oficial da instituição e escolher o curso desejado. Logo após, ele deve preencher o formulário com os dados solicitados, com CPF e e-mail.

Em seguida, o estudante passará pela fase de entrevistas. Neste momento, ele será entrevistado, por até 30 minutos, sobre o tema "proatividade e mentalidade empreendedora".

Para se preparar para essa fase de entrevista, a ESPM recomenda usar o material de suporte ?que pode ser consultado no edital do processo.

Além do vestibular tradicional, o candidato poderá utilizar a nota do Enem. Para isso, o participante precisa usar as notas da edição de 2025. Segundo o edital, o estudante deve ter "no mínimo, 580 pontos de média final, no exame do ano que apresentar, com uma nota mínima de 600 pontos na redação".

No caso do processo seletivo via certificação internacional, a nota do candidato será baseada pelo IB (International Baccalaureate), Abitur, AP, BAC, DISG, MIZZOU e SAT, de acordo com os critérios apresentados no edital do vestibular.

As inscrições podem ser realizadas no site da ESPM até dia 16 de junho. As entrevistas online acontecerão entre os dias 27 de abril e 16 de junho, conforme a data de inscrição de cada candidato, enquanto a prova presencial será aplicada em 21 de junho.

Para os estudantes que utilizarem nota do Enem ou certificação internacional, a taxa de inscrição será no valor de R$ 150. Já para os estudantes que realizarão o vestibular tradicional o valor será de R$ 300.

Em todos os casos do processo seletivo, os participantes que estudaram todo o ensino médio em escola pública ou que têm renda per capita familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio (R$ 2.277) e estudaram na rede privada terão direito a pagar o valor reduzido da taxa, que é de R$ 100. Para usar o benefício, o candidato deve digitar o código de desconto ESPMVEST no momento da inscrição.

Além da graduação, a ESPM está com o vestibular aberto para cursos tecnólogos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

As inscrições vão até 15 de julho no site da instituição. As provas serão realizadas de forma online por meio de uma redação, entre 9 de abril e 18 de julho, com datas específicas para cada curso.

Nas cidades de São Paulo e Porto Alegre, os cursos disponíveis são de gestão comercial e gestão de RH, com aulas noturnas. Enquanto no Rio de Janeiro serão de gestão comercial, gestão de RH, gestão da qualidade e logística.