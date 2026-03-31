Agora, instalada na nova sede do Cedoc, no Rio, os visitantes têm a possibilidade de fazerem, por meio de mais de 160 itens, uma imersão na vida e obra do primeiro artista negro a ocupar um lugar de destaque tanto no teatro, como no rádio, no cinema e na televisão no Brasil.

Com talento, humor e sagacidade, Othelo abriu caminhos nas artes e pautou discussões importantes, reivindicando direitos e representatividade. Uma presença marcante para a cultura do Brasil, de alcance e reconhecimento internacional, ressalta a Funarte em nota.

A concepção e a curadoria ficaram sob a responsabilidade do Itaú Cultural e contou ainda com consultoria da pesquisadora Deise de Brito. O projeto expográfico é de Kleber Montanheiro. Entre as peças da mostra, o público pode se encantar com rascunhos de poemas ou outros concluídos, como: Cadê você, Gonzagão? Uma homenagem que Otelo fez a Luiz Gonzaga.

O visitante verá ainda, segundo a entidade, partituras originais dos anos 1940, roteiros, objetos, cartas, fotografias, indumentárias, suas agendas para recados e outros cadernos pessoais, documentos históricos como um contrato com a Rede Globo, de 1967, um diploma de cidadão paulistano, de 1978, e troféus como o Velho Guerreiro, que Chacrinha lhe ofereceu em seu programa dominical.

A visitação gratuita à Ocupação Grande Othelo estará aberta até 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. A partir de maio, por meio do Programa Educativo do Cedoc, as escolas poderão agendar visitas guiadas.

O Cedoc abre suas portas com esta exposição de difusão desse acervo, e essa é uma alegria enorme. Nunca se falou tanto sobre a urgência e a necessidade de protegermos, formularmos e executarmos políticas públicas de proteção da memória das artes, afirmou Maria Marighella.

De acordo com a presidenta, assim como tem as políticas nacionais de Patrimônio, da Cultura Viva, a Setorial do Audiovisual e a de Museus, vai ter pela primeira vez na sua história, uma política para as artes tendo o circo, a dança o teatro, a literatura, a música e o cinema como parte desse conteúdo cultural brasileiro.

A democracia do Brasil se renova com as artes, a soberania do Brasil se projeta por meio das suas artes. O Brasil que quer se contar por si mesmo, um Brasil soberano terá a sua política de valor e reconhecimento das artes como bem coletivo, comentou.

Convidamos todos e todas a conhecerem o Cedoc, o centro de documentação, assim como os outros equipamentos da Funarte, neste marco de celebração dos seus 50 anos e de 40 anos do Ministério da Cultura, celebrando o Brasil soberano, o Brasil das artes, completou.

Exposição

Ainda nesta terça-feira, outra ocupação importante vai marcar as celebrações e o local é especial. O Palácio Gustavo Capanema, sede histórica da Funarte, vai receber, às 16h, no mezanino, a exposição Visualidades Brasileiras - Funarte 50 Anos. Na abertura, o público apreciará uma roda de partilha e a performance Nimbo Oxalá, do artista Ronald Duarte.

Cinco décadas de arte contemporânea, políticas públicas e diversidade estética, estarão ali reunidas sob curadoria da pesquisadora e crítica de arte Luíza Interlenghi, abrangendo o período de 1976 a 2026.

São revisitadas iniciativas históricas como os Salões Nacionais de Artes Plásticas, o Projeto Macunaíma, o Instituto Nacional de Fotografia (Infoto) e prêmios como Projéteis de Arte Contemporânea, Funarte de Arte Contemporânea, Conexão e Circulação, Mulheres nas Artes Visuais, entre outros, adiantou a Funarte.

Show

A programação tem também, na área dos Pilotis, a partir das 18h, apresentação das cantoras nordestinas Cátia de França, da Paraíba; a baiana Josyara e Juliana Linhares, do Rio Grande do Norte.

O show passa pelos mais de 50 anos de carreira de Cátia, incluindo músicas que fazem parte de No Rastro de Catarina, seu mais recente trabalho; além de canções do repertório autoral de Josyara e Juliana, nomes de destaque na atual música brasileira independente.

Elas compartilham um espetáculo construído a partir de escutas, atravessamentos e camadas distintas da música nordestina. A apresentação articula repertórios, gestos e sonoridades que tensionam tradição e contemporaneidade, destaca a Funarte, acrescentando que o trio revela afinidades e contrastes, criando um espaço de troca onde criação, memória e liberdade aparecem como forças centrais da cena.

O show das três artistas ocorre em um lugar que foi palco de manifestações históricas que marcaram a luta pela resistência e defesa da cultura brasileira, como o Ocupa MinC, em 2016, e os protestos de 2021 contra a inclusão do Palácio Capanema em leilões de imóveis, conforme pretendia, na época, o governo federal.

Todas as atividades da programação são gratuitas e abertas ao público.

Palácio Gustavo Capanema