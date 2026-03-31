RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor MC Poze do Rodo acionou a Polícia Militar e disse que foi feito refém na sua residência, no Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (31). Segundo o artista, ele sofreu agressões durante um assalto e teve mais de R$ 2 milhões roubados em joias.

Ainda segundo o artista, os criminosos levaram cerca de R$ 15 mil em dinheiro, além de celulares, roupas, perfumes e relógios.

Parte das joias roubadas fazia parte de um conjunto de cordões de ouro que havia sido apreendido pela Polícia Civil em novembro de 2024 e devolvido por decisão judicial em abril de 2025.

Segundo o depoimento registrado na 42ª DP (Recreio), o crime aconteceu por volta das 2h30 e durou cerca de 40 minutos. O cantor estava em casa com amigos quando quatro homens encapuzados, armados com fuzis e pistolas, invadiram a residência. Ele acredita que os criminosos tenham entrado por uma área de mata próxima ao condomínio.

Ainda conforme o relato, os assaltantes afirmavam agir a mando de líderes do tráfico de drogas. Enquanto o artista e seus convidados eram mantidos reféns, outros quatro criminosos reviravam o imóvel.

O MC também afirmou ter sido agredido com socos e chutes enquanto estava amarrado.

A Polícia Militar informou que agentes do 31º BPM atenderam à ocorrência. Já a Polícia Civil declarou que o caso foi registrado como roubo a residência na 42ª DP. A perícia foi realizada no local, e as investigações seguem em andamento, incluindo a análise de imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos.