SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 28 anos pulou do segundo andar de um prédio em Suzano, na Grande São Paulo, com a filha de 2 anos no colo, para fugir das agressões do marido, na noite de domingo (29).

O suspeito, de 32 anos, foi agredido pelos vizinhos e acabou preso em flagrante após a chegada da Polícia Militar.

Segundo a polícia, o casal discutia no apartamento em que moravam quando o suspeito empurrou a companheira contra o sofá. Momentos depois, ele tentou atacar a mulher com uma faca enquanto ela dava banho na filha.

A vítima conseguiu se trancar no banheiro junto com a criança.

O agressor, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), tentou arrombar a porta do banheiro, . A mulher, então, pulou da janela do banheiro, no 2º andar do prédio, com a filha no colo.

O socorro foi acionado e as vítimas foram socorridas. A mulher teve escoriações e recebeu alta. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

A PM chegou ao local e encontrou o homem cercado pelos vizinhos. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica e tentativa de feminicídio, e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo.

As investigações estão em andamento na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Suzano.

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