SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prometida para a Copa de 2014, a linha 17-ouro do Metrô de São Paulo foi finalmente inaugurada nesta terça-feira (31). A inauguração, que teve a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), ocorreu na estação Aeroporto de Congonhas, um dos pontos finais do ramal.

Na cerimônia, Tarcísio anunciou o prolongamento da linha até a favela de Paraisópolis. Serão quatro novas estações: Panambi, Paraisópolis, Américo Mourano e São Paulo Morumbi, onde o monotrilho vai se conectar com a linha 4-amarela.

Segundo Tarcísio, a previsão é que neste ano o metrô realize os estudos técnicos do prolongamento do ramal e, no próximo ano, seja lançada a licitação para contratação da empresa responsável. As obras devem começar em 2028, disse o governador.

Essa é a primeira linha de metrô a ser aberta na cidade nos últimos 12 anos ?a última foi a 15-prata, também de monotrilho, em 2014.

O ramal tem 8 km de extensão e conta com oito paradas, ligando a estação Morumbi ao aeroporto de Congonhas. Ele ter conexões com as linhas 5-lilás do metrô e com a 9-esmeralda, da CPTM.

A linha 17-ouro foi prometida para a Copa do Mundo de 2014 e seu desenho começou no Morumbi, porque inicialmente a previsão era de que o estádio do São Paulo sediaria jogos do torneio, o que não aconteceu ?a bola rolou na arena do Corinthians, recém-construída na época, na zona leste.

Orçada atualmente em quase R$ 6 bilhões, a linha colecionou uma série de atrasos e contratos rompidos ao longo de diferentes gestões paulistas até as composições começarem a rodar em testes no meio do ano passado, no governo Tarcísio.

Ao menos até setembro, o monotrilho em via elevada de até 15 metros de altura funcionará em horário reduzido, das 10h às 15h, com trens chegando em sete das oito estações do ramal, entre Morumbi e Aeroporto de Congonhas ?a Washington Luís só deverá funcionar em 90 dias.

Neste primeiro momento, não haverá cobrança de passagem e o funcionamento será de segunda a sexta-feira. As estações não abrem aos sábados e domingos.

Dois trens irão circular em trajetos de ida e volta pela mesma linha. O tempo estimado de viagem pelas sete estações é de 14 minutos. A espera deverá ser de 7 minutos.

Segundo o Metrô, espera-se que cerca de 93 mil pessoas usem o monotrilho diariamente, quando ele estiver em operação comercial nessa primeira fase, ainda sem a extensão.

"O que ficou como símbolo do atraso e da ineficiência está entregue. Estamos encerrando um ciclo de atraso", disse Tarcísio.