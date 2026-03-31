Segundo a pesquisadora, o território é simbólico não apenas pela dimensão histórica, mas também pelas lutas contemporâneas de moradores, ativistas e pesquisadores: É um território muito emblemático. A ideia é pensar as reparações possíveis a partir das narrativas e das lutas sociais construídas ali, explica.

O projeto também contará com a participação do Instituto Pretos Novos, que atua na preservação da memória de africanos escravizados a partir de vestígios arqueológicos encontrados na região.

Para Ynaê Lopes, o documentário parte de uma questão urgente: compreender como estruturas criadas durante a escravidão permanecem ativas na sociedade brasileira.

Nós temos a manutenção de uma desigualdade que foi criada durante a escravidão e que não foi resolvida ao longo de mais de 130 anos de República, afirma.

A proposta é revelar o funcionamento do racismo a partir da experiência histórica da população negra, evidenciando impactos que atravessam diferentes dimensões da vida social.

Existe uma desigualdade abissal entre a população branca e a população negra. E discutir reparação não é apenas sobre a população negra é sobre o país inteiro, destaca Ynaê.

O documentário brasileiro fará parte de uma série de produções realizadas em diversos países, cada uma abordando a escravidão a partir de seu território, mas em diálogo com as demais.

A escolha dos países parceiros - Brasil, Inglaterra, Gana e Dominica - busca refletir as múltiplas dimensões do sistema escravista atlântico: A Inglaterra foi o país que mais traficou africanos escravizados e também um dos primeiros a liderar o movimento abolicionista. Hoje, participa desse debate reconhecendo sua responsabilidade histórica, assinala a historiadora.

Além do longa, o projeto prevê a produção de conteúdos audiovisuais curtos para uso educacional, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e às leis que determinam o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas.

A iniciativa também aposta no audiovisual como ferramenta de democratização do conhecimento acadêmico: A universidade pública produz conhecimento de qualidade. O desafio é transformar isso em uma linguagem que dialogue com o público mais amplo, afirma Ynaê.