SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo, inaugurada hoje, funcionará gratuitamente para os passageiros até setembro.

A operação inicial terá horários reduzidos. Nesta fase inaugural, o funcionamento ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h. Excepcionalmente hoje, dia da inauguração, os trens circulam das 16h às 20h.

Operação transitória será gratuita. O UOL apurou que o monotrilho terá gratuidade durante os primeiros seis meses de funcionamento. As tarifas começarão a ser cobradas apenas em setembro.

O monotrilho amplia a mobilidade na região sul. O novo ramal conecta o Aeroporto de Congonhas às linhas 9-Esmeralda e 5-Lilás, ampliando a integração do transporte público na zona sul da capital.

O sistema opera em modelo simplificado no início. Os trens circulam no formato shuttle, indo e voltando pela mesma via entre as estações Morumbi e Aeroporto de Congonhas, com intervalo médio de 7 a 14 minutos.

LINHA AINDA NÃO ESTÁ FINALIZADA

Sete estações estão abertas nesta primeira fase. Estão em funcionamento Morumbi, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklin Paulista e Aeroporto de Congonhas.

Uma das paradas ainda não entrou em operação. A estação Washington Luís deve ser aberta apenas em junho de 2026, quando mais trens forem incorporados ao sistema.

A operação atual é considerada transitória. Segundo o governo estadual, o período inicial serve para testes, ajustes técnicos e verificação da confiabilidade antes da operação plena.

A linha deve atingir maior capacidade até o fim do ano. A previsão é que o ramal transporte cerca de 100 mil passageiros por dia quando estiver operando integralmente, o que deve ocorrer a partir de outubro.

Os trens são automatizados e sem condutor. As composições utilizam sistema de operação automática e contam com ar-condicionado, câmeras e dispositivos de segurança.