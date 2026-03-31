CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Justiça do Paraná condenou, em primeira instância, o padre Binu Joseph Chollackal a dois anos e 11 meses de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude praticado contra uma jovem de 20 anos. A condenação foi divulgada na segunda-feira (30) pelo Ministério Público, autor da denúncia.

Conforme a Promotoria, o crime ocorreu em fevereiro de 2022, quando ele atuava na Paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, na Ilha dos Valadares, em Paranaguá, no litoral paranaense.

Procurado pela reportagem, o advogado Giordano Reinert, um dos responsáveis pela defesa, afirmou que vai recorrer da decisão de primeira instância e que tem convicção de que padre Binu é "um sacerdote probo, que nunca pactuou com qualquer tipo de irregularidade ou ato ilícito durante toda a sua vida particular, pública e eclesiástica".

"Seu trabalho de fé sempre foi pautado no mais estrito cumprimento da legalidade, da moralidade e da ética", diz trecho da nota.

Os advogados também afirmam processo segue em segredo de Justiça e ponderaram que a "exposição midiática do assunto pode ser prejudicial para as partes e para o próprio processo penal".

A sentença foi assinada pela 2ª Vara Criminal de Paranaguá, que também determinou que o cumprimento da pena seja em regime inicial semiaberto. Mas, em razão do recurso, ele segue em liberdade.

A decisão também estipulou o pagamento de uma indenização mínima de R$ 1.500 à vítima. A Promotoria disse que vai recorrer contra a sentença para tentar aumentar a pena.

Binu nasceu na Índia e tem 48 anos. Segundo o Ministério Público, o sacerdote se aproveitou da posição de autoridade e confiança para praticar atos de natureza sexual, com toques em partes íntimas do corpo da vítima.

O abuso, de acordo com a denúncia, ocorreu durante um suposto atendimento espiritual.

Em outubro de 2025, quando a denúncia foi acolhida pela Justiça, a Cúria Diocesana de Paranaguá divulgou uma nota na qual lamentava o episódio e anunciava o afastamento cautelar de Binu das funções de pároco.

O padre também é investigado pelo Ministério Público em outros procedimentos sobre fatos semelhantes supostamente ocorridos em Paranaguá.

Além disso, ele já responde a outras duas ações penais que tramitam na comarca de Bocaiúva do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

O crime de violação sexual mediante fraude está previsto no artigo 215 do Código Penal e consiste em ter "conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima". A punição é de dois a seis anos de reclusão.