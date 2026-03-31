Segundo as investigações que culminaram na Operação Objetivo, o grupo usava falsificação de documentos, simulação de procedimentos arbitrais e outras manobras para dar aparência de legalidade a cobranças milionárias indevidas. A ideia era induzir as vítimas e a Justiça ao erro.
Foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, além de medidas de sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros contra os envolvidos.
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As investigações apontaram ainda, que o grupo já tinha histórico criminal.
As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e aprofundar a apuração sobre a extensão do esquema.
O objetivo é o de interromper a atividade, preservar provas e garantir a reparação dos prejuízos causados.
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