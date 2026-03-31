SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos anunciaram hoje que bombardeiros B-52 sobrevoaram o Irã pela primeira vez desde o início da guerra. A informação foi revelada pelo jornal The New York Times.

Essas aeronaves são consideradas a principal força de bombardeiros estratégicos dos EUA. O Irã não comentou.

Os alvos são as rotas de abastecimento militar do Irã. O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, afirma que os aviões vão bombardear cadeias de suprimentos de mísseis, drones e navios.

O sucesso do sobrevoo pode demonstrar uma falha na segurança do espaço aéreo do Irã. Isso porque os bombardeiros B-52 são muito vulneráveis a sistemas de defesa antiaérea.

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