SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) anunciou na tarde desta terça-feira (31) uma mudança no acesso ao Prouni (Programa Universidade para Todos) para estudantes cotistas, que hoje precisam escolher, no ato da inscrição, se concorrerão pelo sistema de políticas afirmativas ou pela ampla concorrência.

"O estudante não precisara escolher entre ampla concorrência e cotas. Se não passar na ampla concorrência, concorre automaticamente por cota", declarou o petista durante evento que celebrou os 21 anos do programa que oferece bolsas em faculdades particulares para estudantes de baixa renda, realizado no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo.

O decreto, que permite aos estudantes cotistas concorrer primeiro às bolsas por ampla concorrência, ou seja, pela classificação geral junto de alunos de escolas particulares, foi assinado nesta terça.

Desde a atualização da Lei de Cotas, em 2023, essa regra já era aplicada na reserva de vagas nas universidades federais. A mudança tenta corrigir uma distorção provocada pela lei anterior, que tornava a disputa para cotistas mais acirradas do que na ampla concorrência.

No evento, também foi anunciado que 1.293 cursinhos populares integrarão a CPOP (Rede Nacional de Cursinhos Populares) em 2026. O governo federal investirá R$ 290 milhões para auxílio financeiro e suporte técnico aos cursos pré-vestibulares voltados para estudantes de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

Os anúncios foram os últimos da gestão do ministro da Educação, Camilo Santana, que acompanhava Lula no evento.

Camilo deixará a pasta nesta semana, a princípio, para se dedicar à reeleição de Elmano de Freitas (PT) ao Governo do Ceará e auxiliar a campanha de Lula. No entanto, ao deixar o ministério dentro do prazo legal da Justiça Eleitoral, ele pode se lançar candidato a governador caso Elmano não melhore seu desempenho nas pesquisas.

"Não sei o que ele [Camilo] vai fazer do futuro, mas depois vou apresentar o substituto dele no Ministério da Educação", disse Lula aos estudantes presentes.

Nesta segunda (30), Lula anunciou que o secretário-executivo do MEC (Ministério da Educação), Leonardo Barchini, assumirá a pasta no lugar de Santana.

O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao Governo de SP, Fernando Haddad (PT), foi outro a participar dos anúncios. Haddad foi ministro da Educação dos governos Lula e Dilma Rousseff entre 2005 e 2012 e foi durante a sua gestão que o Prouni foi implementado.

Também participaram da cerimônia o vice-presidente Geraldo Alckmin, que disputará a reeleição junto do petista, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Durante o evento, também foram celebrados os 14 anos da política de cotas nas universidades federais.