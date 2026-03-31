BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma carreta teve a carroceria atingida por um trem enquanto cruzava uma linha férrea na cidade de Carandaí, na zona da mata de Minas Gerais, na segunda-feira (30).

O impacto fez o caminhão avançar sobre outros dois carros que estavam aguardando para atravessar.

Um homem de 46 anos, motorista do veículo que ficou preso entre a cabine e a carroceria da carreta, sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, de acordo com a Brigada Militar do município.

Ele foi atendido e encaminhado ao hospital municipal. Seu quadro de saúde não foi informado.

O motorista da carreta não se feriu e recusou atendimento médico. De acordo com a MRS, concessionária que administra a linha, o condutor não teria parado o veículo antes de atravessar a linha férrea.

A empresa afirmou que havia sinalização e que o maquinista acionou a buzina e os freios de emergência.

"Como um trem não freia como um carro, não foi possível evitar o acidente", disse a MRS, em nota.

A identidade do motorista do caminhão não foi divulgada, e a reportagem não conseguiu contato com ele.