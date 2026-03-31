SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O STF mandou soltar o deleagdo Fábio Baena Martin, investigado por corrupção e extorsão no caso do delator do PCC, Vinicius Gritzbach, morto em 2024.

Em decisão do ministro Gilmar Mendes, o STF decidiu por sua soltura, mas com medidas cautelares para o delegado. A decisão foi expedida na tarde de hoje.

Baena cumpria prisão preventiva e foi solto após pagamento de fiança de R$ 100 mil. Além disso, ele terá que usar tornozeleira eletrônica e continua suspenso de suas atividades como delegado de Polícia Civil de São Paulo.