RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso e outras duas pessoas foram levadas para a delegacia na manhã desta terça-feira (31) durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro em parceria com o Ministério da Justiça.

A ação investiga supostos casos de abuso sexual de crianças e de adolescentes ocorridos na internet.

De acordo com as investigações, os suspeitos utilizavam uma rede em que computadores se conectam diretamente entre si para compartilhar arquivos, sem a intermediação de um servidor central. Segundo a polícia, esse modelo dificulta o rastreamento, já que torna mais complexo identificar a origem dos conteúdos e os responsáveis pela sua distribuição.

Nesse tipo de sistema, cada usuário funciona ao mesmo tempo como quem recebe e quem distribui arquivos, permitindo o compartilhamento automático do material armazenado nos próprios dispositivos.

Para operar, é necessário instalar programas específicos que organizam e mantêm a troca contínua de arquivos.

Durante a operação, agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados.

Foram apreendidos computadores, celulares, HDs externos e outras mídias digitais que possam servir como prova.

A ação é conduzida por uma unidade especializada da Polícia Civil, com apoio do Cybergaeco, do Cyberlab do Ministério da Justiça e do Departamento-Geral de Polícia Especializada.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e interromper a circulação do material ilegal.