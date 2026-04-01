SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 1º de abril de 2015, a cantora Gabriela Menezes decidiu fazer uma pegadinha não só com o namorado, mas com todos os seus contatos do Facebook. Postou uma foto falsa de um teste de gravidez positivo e anunciou que estava esperando seu primeiro bebê.

A brincadeira teve uma repercussão muito maior do que Gabriela esperava. Recebeu mais de cem mensagens de parabéns, recomendações de leitura, indicações de médicos. Uma ex-colega de trabalho pediu seu endereço para enviar um presente. Outra conhecida ofereceu doar um carrinho.

Dados do Google Trends mostram que ela não foi a única a ter essa ideia. Desde 2021, as buscas por "foto de teste de gravidez" registram pico em todo dia 1º de abril.

"Parabenizaram até o meu namorado da época, que estava avisado da pegadinha", lembra Gabriela. "Uma prima veio toda feliz me dar as boas-vindas ao time das mães da família", conta. Mesmo depois de desmentir a brincadeira, ela continuou recebendo mensagens de parabéns, já que nem todo mundo viu a nova postagem.

Apesar da repercussão inesperada, diz não se arrepender. "Foi muito engraçado. Não me lembro de ter me dedicado tanto em outro 1º de abril. E eu dei um jeito de dar ainda mais credibilidade para a minha mentira, porque postei alguns minutos antes do dia oficial. Postei na noite anterior, dia 31 de março, então muita gente que me conhece bem até desconfiou, mas devido à data do post, ficou em dúvida", conta.

Um usuário da rede social Reddit, identificado como Stackhom, relata ter sido vítima da brincadeira em um tópico sobre "April Fool's Day" (dia dos tolos de abril, como se chama o Dia da Mentira em inglês). Ele não achou graça nenhuma. "É muito de mau gosto, tive uma namorada que fez isso. É tão inapropriado quanto brincar sobre a morte de alguém no 1º de abril", escreveu.

A usuária Emily Peachy concordou: "Eu não ia gostar. Primeiro de abril é para ser divertido e talvez surpreendente, mas não causar uma montanha-russa de emoções", disse.

No X, a usuária RL Campos, de Belo Horizonte, fez a brincadeira com o namorado. "Mandei um teste de gravidez positivo para o meu namorado, tirado diretamente do Pinterest. Quase mato o menino do coração. Enfim, 1º de abril", relatou.

Já a usuária Keke afirmou ter sido mais uma vítima. "Minha irmã acabou de me ligar dizendo que tinha feito um teste de gravidez e tinha dado positivo. Eu comecei logo a chorar, aí ela vai e diz: "é 1º de abril, irmã", contou Keke, com emojis chorando.

A americana Kaleonahe Curry, que já é mãe de duas crianças, fez a pegadinha com o marido e filmou a reação dele. Além do teste falso, ela arrumou até uma imagem de ultrassom. No Instagram, Kaleonahe postou o vídeo do companheiro, que ficou desesperado com a notícia. Ao ser informado de que era pegadinha, no entanto, ele não se enfureceu ?pelo contrário, caiu na gargalhada.

Já a brasileira Milene Vitória enganou os pais deixando um teste pintado com canetinha "esquecido" no banheiro. O pai chegou a passar mal com a brincadeira.

ORIGEM DA DATA

Conhecido em vários países como o Dia da Mentira, o 1º de abril ganhou essa fama em 1564, quando o rei Carlos 9º da França decretou que seus súditos deveriam respeitar o início do ano juliano como prescrito por Júlio César, em 1º de janeiro.

Os católicos protestaram, uma vez que o calendário eclesiástico ainda se iniciava em 25 de março. Para marcar sua posição, passaram a celebrar de maneira ostensiva a chegada do seu "Ano-Novo".

As comemorações duravam uma semana, fazendo com que o primeiro dia útil do ano fosse, de fato, o dia 1º de abril. Os súditos mais fiéis do rei francês, que passaram a celebrar o Ano-Novo em 1º de janeiro, hostilizavam os católicos que insistiam em usar o "Estilo da Anunciação".

Com o passar do tempo, as hostilidades deram origem a brincadeiras e pegadinhas. Em 1582, o papa Gregório 13 promoveu a reforma do calendário, oficializando o início do ano eclesiástico em 1º de janeiro e concordando com o ano civil.