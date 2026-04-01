SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com as previsões dos institutos de meteorologia, os dias do feriado prolongado de Páscoa devem seguir com tempo instável e condições para pancadas de chuva principalmente durante as tardes em todo o estado de São Paulo, com maior volume na faixa leste e região metropolitana da capital.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo informa que esta quarta (1º) deve começar com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação. Os termômetros variam da mínima de 18°C à máxima de 25°C, com índices de umidade acima dos 60%.

De manhã ainda pode ocorrer chuva fraca, mas as condições para pancadas de chuva com raios, rajadas localizadas de vento e potencial para formação de alagamentos retornam no decorrer da tarde.

Na quinta (2), o sol volta a aparecer entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, que devem variar de 18°C a 26°C, com índices de umidade acima dos 60%.

Entre o meio da tarde e o início da noite, as instabilidades voltam a ganhar força, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas com raios, rajadas localizadas de vento e potencial para formação de alagamentos na Grande São Paulo.

Na Sexta-Feira Santa (3), a Climatempo prevê que as instabilidades devem melhorar um pouco e o céu deve ficar mais limpo durante o dia. No entanto, a combinação da alta umidade com o calor aumenta a nebulosidade à tarde e pode ocorrer novas pancadas de chuva, embora de menor volume.

Os termômetros devem variar de 18°C a 29°C na região metropolitana.

No Sábado de Aleluia (4), o instituto indica que a passagem de uma frente fria pela costa de São Paulo e do Rio de Janeiro vai causar grande aumento da nebulosidade e das condições para chuva em algumas regiões.

O norte e leste de São Paulo, o Triângulo Mineiro, o centro, sul e leste de Minas Gerais, todo o Rio de Janeiro e centro-sul do Espírito Santo terão períodos com sol, muitas nuvens e pancadas de chuva principalmente à tarde e à noite. Algumas pancadas podem ser moderadas a fortes e com raios.

Já o Domingo de Páscoa (5) deve ter períodos com sol, muitas nuvens e chuva fraca à tarde. Na região metropolitana das capitais Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, o domingo também terá muitas nuvens, um pouco de sol e pancadas de chuva com até moderada intensidade, principalmente à tarde e à noite.

NORTE E NORDESTE DEVEM TER CHUVA FORTE NO FERIADO

Segundo a Climatempo, a chuva mais frequente e volumosa será nas regiões Norte e Nordeste do país, por causa do calor e da umidade do ar elevada e, principalmente, da atuação da ZCIT (Zona de Convergência Intertropical), o mais importante sistema meteorológica que provoca chuva sobre estas regiões nesta época do ano.

"Na região Centro-Oeste, o calor e a umidade do ar elevada serão os principais responsáveis pela formação das nuvens carregadas, que vão provocar pancadas de chuva com raios. Uma frente fria vai avançar pelo litoral do Sul e do Sudeste, mas não terá força para fechar o tempo completamente e nem para causar queda de temperatura relevante nestas regiões", diz a meteorologista da Climatempo Josélia Pegorim.