Morte do Papa Francisco (1 ano)

Nascimento de Isabel II ou Elizabeth II (100 anos) - foi rainha do Reino Unido e de quinze outros Estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados

Morte do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (20 anos)

Morte do músico, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator e dançarino estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (10 anos)

Dia de Tiradentes

Inauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (45 anos)

Inauguração do Hotel Nacional de Brasília (65 anos)

Nascimento do saxofonista, flautista, compositor e arranjador mineiro Nivaldo Ornelas (85 anos)

Nascimento da rainha espanhola Isabel I de Castela, também conhecida como "Isabel, a Católica" (575 anos). Juntamente com seu marido, Fernando de Aragão, forneceu apoio financeiro e intelectual às grandes navegações espanholas, em especial a viagem de Cristovão Colombo, que resultaria na chegada ao continente americano

Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (100 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga

Chegada dos portugueses ao Brasil - denominado pela história oficial como Descobrimento; em bibliografias mais recentes é denominado Invasão

Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos da América, quando o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta. O movimento recebeu a adesão de vários países após 1990 e foi ratificado pela 80ª Assembleia Geral da ONU

Inicio das atividades do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Cemeb), o primeiro de Brasília (65 anos)

Morte do romancista, dramaturgo e poeta castelhano Miguel de Cervantes Saavedra. Considerado um dos maiores escritores da literatura universal, é autor de Dom Quixote, tipo por muitos como o primeiro romance moderno e dos melhores já escritos