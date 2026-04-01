Começamos esta edição do Hoje é Dia abordando as campanhas de mobilização que marcam o mês. A primeira é o Abril Azul, em referência ao autismo, que tem seu ápice no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2. A .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Fundação da empresa de tecnologia Apple Computer Inc. por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne (50 anos) Abril Azul - mês em referência ao Autismo Abril Marrom - mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira (campanha da capital paulista) Dia da Mentira Nascimento do músico paulista Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, o Supla (60 anos) Nascimento do ex-jogador paulista de futebol Dener Augusto de Sousa (55 anos) Dia Mundial de Conscientização do Autismo - comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139, de 18 de dezembro de 2007 Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen Fundação do Guarani Futebol Clube (115 anos) Nascimento da escritora, atriz e dramaturga mineira Maria Clara Machado (105 anos) Nascimento do professor, músico, compositor, arranjador e pianista fluminense Luiz Eça (90 anos) Lançamento do microcomputador modelo Osborne 1 pela Osborne Computer Corporation (45 anos) - foi o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido Sexta-Feira da Paixão - data móvel Fundação da escola de samba Unidos de Vila Isabel (80 anos) Primeira transmissão do programa "Teatro Sérgio Viotti", na Rádio MEC (56 anos) Nascimento do cantor e compositor paraibano Genival Lacerda (95 anos) Morte do esportista, músico e empresário fluminense Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, o Pepê (35 anos) Páscoa - data móvel Nascimento do ilustrador letão Eli Katz, o Gil Kane (100 anos) - sua carreira englobou os períodos conhecidos como Era de Ouro e Era de Prata dos Quadrinhos Nascimento da atriz paulista Cacilda Becker Iaconis (105 anos) Morte do compositor, pianista e maestro russo Ígor Fiódorovitch Stravinsky (55 anos) - considerado um dos compositores mais importantes e influentes do século XX Início da primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas (130 anos) Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução A/RES/67/296, de 18 de setembro de 2013 Nascimento do humorista, ator, músico, cantor e compositor fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum (85 anos) - integrou o quarteto humorístico Os Trapalhões e o grupo de samba Os Originais do Samba Treze crianças são assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, episódio conhecido como "Massacre de Realengo" (15 anos) Abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara, futuro D. Pedro II (195 anos). O ato marcou o fim do Primeiro Reinado e o início do período regencial no Brasil Dia do Jornalista Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ser observada a partir de 1950 Fundação do Clube Náutico Capibaribe (125 anos) Nascimento do músico e apresentador de TV paulista Luiz "Thunderbird" Fernando Duarte (65 anos) Descoberta da supercondutividade pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes (115 anos) Criação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (80 anos) Dia Nacional do Sistema Braille Dia Internacional dos Ciganos Início do programa "Falando de música", da Rádio MEC (73 anos) Morte de Cora Coralina - poetisa e contista brasileira nascida no estado de Goiás. Começou sua obra literária já tarde (seu primeiro livro foi publicado quando já tinha 76 anos). Seu trabalho é lembrado como referência da literatura brasileira rural e regionalista Paul McCartney anuncia oficialmente sua saída dos Beatles, confirmando o fim do grupo Nasce Joseph Pulitzer, jornalista e editor húngaro-americano, cujo nome daria origem ao Prêmio Pulitzer (1847) O navio RMS Titanic parte de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural rumo a Nova York (1912). O transatlântico naufragou cinco dias depois, após colidir com um iceberg na madrugada do dia 15 de abril, quando cerca de 1.500 de seus 2.224 passageiros e tripulantes a bordo morreram Nascimento do cantor, compositor, cronista e músico maranhense de MPB José Ribamar Coelho Santos, conhecido como Zeca Baleiro (60 anos) A Holanda é o primeiro país a legalizar a eutanásia (25 anos) Dia Mundial da Doença de Parkinson Nascimento do pedagogista cearense Lauro de Oliveira Lima (105 anos). Conhecido pela sua atuação política na educação e pelo desenvolvimento do Método Psicogenético, estruturado a partir da Epistemologia Genética de Jean Piaget Nascimento do humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor cearense Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anysio (95 anos) Lançamento da Vostok 1, primeira espaçonave tripulada com ser humano (65 anos). O cosmonauta russo/soviético Iuri Alexeievitch Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar pelo espaço Início da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos (165 anos) Ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial, o modelo estadunidense Columbia, com a missão STS-1 (45 anos) Inauguração do Aeroporto de Congonhas (90 anos) Nascimento do psicanalista francês Jacques-Marie Émile Lacan (125 anos) Nascimento do dramaturgo, escritor e Nobel de Literatura irlandês Samuel Beckett (120 anos) Nascimento do compositor paulista Carlos Henrique Paganetto Roma (90 anos) - conhecido por ter criado a música e letra do hino oficial do Santos Futebol Clube Dia do Hino Nacional Brasileiro Morte do músico, compositor e saxofonista fluminense Victor Assis Brasil (45 anos) - um dos mais aclamados instrumentistas do jazz brasileiro Morte da estilista mineira Zuleika de Souza Netto, a Zuzu Angel (50 anos) Morte da escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir (40 anos) Morte do filósofo, jurista, político, professor universitário e poeta paulista Miguel Reale (20 anos) Morte do poeta fluminense Dante Milano (35 anos) Morte do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (25 anos) Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo Nascimento do compositor e letrista fluminense Antônio de Pádua Vieira da Costa, o Luís Antônio (105 anos) Dia Mundial da Voz Estreia do programa "Quadrante", na Rádio MEC (65 anos) Nascimento do autor de telenovelas, escritor, dramaturgo, jornalista e publicitário paulista Benedito Ruy Barbosa (95 anos) Nascimento do produtor, guitarrista, baixista, compositor e cantor baiano Hyldon de Souza Silva, o Hyldon (75 anos) Dezenove membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são mortos pela Polícia Militar durante confronto no Pará, no chamado Massacre de Eldorado dos Carajás (30 anos) Dia Mundial da Hemofilia Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato Dia Internacional dos Monumentos e Sítios Nascimento do cantor e compositor capixaba Roberto Carlos (85 anos) Morte do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (30 anos) Nascimento do poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor pernambucano Manuel Bandeira (140 anos) - dentre suas várias atividades, escreveu crônicas para o programa "Quadrante", da Rádio MEC Lançamento da estação espacial soviética Salyut 1 (DOS 1). Foi a primeira estação espacial colocada em órbita pela humanidade (55 anos) Dia dos Povos Indígenas Dia do Exército Brasileiro Hugo Calderano vence a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e se torna o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a conquistar o título (1 ano) Início do programa "Alô Dayse", da Rádio Nacional RJ (55 anos) Fundação da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC (103 anos) Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968 Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira Morte do Papa Francisco (1 ano) Nascimento de Isabel II ou Elizabeth II (100 anos) - foi rainha do Reino Unido e de quinze outros Estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados Morte do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (20 anos) Morte do músico, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator e dançarino estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (10 anos) Dia de Tiradentes Inauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (45 anos) Inauguração do Hotel Nacional de Brasília (65 anos) Nascimento do saxofonista, flautista, compositor e arranjador mineiro Nivaldo Ornelas (85 anos) Nascimento da rainha espanhola Isabel I de Castela, também conhecida como "Isabel, a Católica" (575 anos). Juntamente com seu marido, Fernando de Aragão, forneceu apoio financeiro e intelectual às grandes navegações espanholas, em especial a viagem de Cristovão Colombo, que resultaria na chegada ao continente americano Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (100 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga Chegada dos portugueses ao Brasil - denominado pela história oficial como Descobrimento; em bibliografias mais recentes é denominado Invasão Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos da América, quando o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta. O movimento recebeu a adesão de vários países após 1990 e foi ratificado pela 80ª Assembleia Geral da ONU Inicio das atividades do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Cemeb), o primeiro de Brasília (65 anos) Morte do romancista, dramaturgo e poeta castelhano Miguel de Cervantes Saavedra. Considerado um dos maiores escritores da literatura universal, é autor de Dom Quixote, tipo por muitos como o primeiro romance moderno e dos melhores já escritos Polícia Federal realiza operação Sem Desconto contra fraudes de descontos indevidos nos pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS. Operação gerou grande repercussão, inclusive com posterior abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) (1 ano) Nascimento do cantor e compositor estadunidense Roy Kelton Orbison (90 anos) - um dos pioneiros do rock and roll, autor do hit "Oh, Pretty Woman" Morte da atriz, jornalista e escritora australiana Pamela Lyndon Travers (30 anos) - autora da série de livros com a personagem Mary Poppins Morte do escritor, dramaturgo e ator inglês William Shakespeare (410 anos) Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral comemoração criada pela Unesco. Nesta data, no ano de 1616, morreu o escritor inglês William Shakespeare. A data também homenageia o romancista e poeta castelhano Miguel de Cervantes, que morreu um dia antes, em 22 de abril Dia Mundial dos Escoteiros Dia Nacional do Choro Dia Nacional da Educação para Surdos Dia de São Jorge - feriado estadual no Rio de Janeiro Nascimento da educadora e política gaúcha Esther Grossi (90 anos) Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais Libras Dia Nacional da Família na Escola Tombamento estadual do Centro Histórico e Igreja Matriz de São Thomé das Letras/MG (30 anos) Nascimento do ator e produtor paulista Umberto Magnani Netto (85 anos) Presidente Jânio Quadros assina a Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a Eletrobras (65 anos) Dia Mundial da Malária - comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS) Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung - celebrado no último sábado do mês de abril Dia da Visão (campanha da capital paulista) Criação da Eletrobras a empresa estatal de energia elétrica foi criada pelo presidente Getúlio Vargas Nascimento do cantor, compositor e apresentador fluminense Diogo Nogueira (45 anos) Acidente nuclear de Chernobil (40 anos) Dom João VI e a família real retornam a Portugal (205 anos) Dia Mundial do Design Gráfico Dia Nacional da Empregada Doméstica - data lembra a luta por direitos da classe Dia do Copeiro Nascimento da atriz e humorista paulista Nair Bello Sousa Francisco (95 anos) Primeira missão espacial a levar um turista espacial à órbita terrestre, o empresário estadunidense Dennis Tito (25 anos) Dia Mundial da Educação - comemoração relacionada com a data do fim da "Cúpula Mundial da Educação", realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade Senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países, quando foi assumido o compromisso da não poupança de esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho Dia Nacional da Caatinga Morte do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (35 anos) Nascimento da cantora e compositora fluminense Dinahir Tostes Caymmi, mais conhecida como Nana Caymmi (85 anos) Dia Internacional da Dança - a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, da simplificação na execução dos passos e da sutileza nos movimentos Última edição do jornal carioca Jornal do Commercio, que circulou de 1827 a 2016. Na época de sua extinção, era o jornal mais antigo em circulação na América Latina (10 anos) Nascimento do matemático, engenheiro eletrônico e criptógrafo estadunidense Claude Elwood Shannon (110 anos) - conhecido como o pai da teoria da informação Último gol de Zico pela Seleção Brasileira (40 anos) O presidente da República Marechal Eurico Gaspar Dutra baixou o Decreto-Lei Nº 9.215, que proibia a prática de jogos de azar em todo o território nacional (80 anos) Dia Internacional do Jazz - comemoração criada e promovida pela Unesco a partir da iniciativa do pianista estadunidense Herbie Hancock *As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
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Abril | abril de 202 | efemérides | Hoje é Dia
Fundação da empresa de tecnologia Apple Computer Inc. por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne (50 anos)
Abril Azul - mês em referência ao Autismo
Abril Marrom - mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira (campanha da capital paulista)
Dia da Mentira
Nascimento do músico paulista Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, o Supla (60 anos)
Nascimento do ex-jogador paulista de futebol Dener Augusto de Sousa (55 anos)
Dia Mundial de Conscientização do Autismo - comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139, de 18 de dezembro de 2007
Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen
Fundação do Guarani Futebol Clube (115 anos)
Nascimento da escritora, atriz e dramaturga mineira Maria Clara Machado (105 anos)
Nascimento do professor, músico, compositor, arranjador e pianista fluminense Luiz Eça (90 anos)
Lançamento do microcomputador modelo Osborne 1 pela Osborne Computer Corporation (45 anos) - foi o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido
Sexta-Feira da Paixão - data móvel
Fundação da escola de samba Unidos de Vila Isabel (80 anos)
Primeira transmissão do programa "Teatro Sérgio Viotti", na Rádio MEC (56 anos)
Nascimento do cantor e compositor paraibano Genival Lacerda (95 anos)
Morte do esportista, músico e empresário fluminense Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, o Pepê (35 anos)
Páscoa - data móvel
Nascimento do ilustrador letão Eli Katz, o Gil Kane (100 anos) - sua carreira englobou os períodos conhecidos como Era de Ouro e Era de Prata dos Quadrinhos
Nascimento da atriz paulista Cacilda Becker Iaconis (105 anos)
Morte do compositor, pianista e maestro russo Ígor Fiódorovitch Stravinsky (55 anos) - considerado um dos compositores mais importantes e influentes do século XX
Início da primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas (130 anos)
Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução A/RES/67/296, de 18 de setembro de 2013
Nascimento do humorista, ator, músico, cantor e compositor fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum (85 anos) - integrou o quarteto humorístico Os Trapalhões e o grupo de samba Os Originais do Samba
Treze crianças são assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, episódio conhecido como "Massacre de Realengo" (15 anos)
Abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara, futuro D. Pedro II (195 anos). O ato marcou o fim do Primeiro Reinado e o início do período regencial no Brasil
Dia do Jornalista
Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ser observada a partir de 1950
Fundação do Clube Náutico Capibaribe (125 anos)
Nascimento do músico e apresentador de TV paulista Luiz "Thunderbird" Fernando Duarte (65 anos)
Descoberta da supercondutividade pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes (115 anos)
Criação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (80 anos)
Dia Nacional do Sistema Braille
Dia Internacional dos Ciganos
Início do programa "Falando de música", da Rádio MEC (73 anos)
Morte de Cora Coralina - poetisa e contista brasileira nascida no estado de Goiás. Começou sua obra literária já tarde (seu primeiro livro foi publicado quando já tinha 76 anos). Seu trabalho é lembrado como referência da literatura brasileira rural e regionalista
Paul McCartney anuncia oficialmente sua saída dos Beatles, confirmando o fim do grupo
Nasce Joseph Pulitzer, jornalista e editor húngaro-americano, cujo nome daria origem ao Prêmio Pulitzer (1847)
O navio RMS Titanic parte de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural rumo a Nova York (1912). O transatlântico naufragou cinco dias depois, após colidir com um iceberg na madrugada do dia 15 de abril, quando cerca de 1.500 de seus 2.224 passageiros e tripulantes a bordo morreram
Nascimento do cantor, compositor, cronista e músico maranhense de MPB José Ribamar Coelho Santos, conhecido como Zeca Baleiro (60 anos)
A Holanda é o primeiro país a legalizar a eutanásia (25 anos)
Dia Mundial da Doença de Parkinson
Nascimento do pedagogista cearense Lauro de Oliveira Lima (105 anos). Conhecido pela sua atuação política na educação e pelo desenvolvimento do Método Psicogenético, estruturado a partir da Epistemologia Genética de Jean Piaget
Nascimento do humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor cearense Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anysio (95 anos)
Lançamento da Vostok 1, primeira espaçonave tripulada com ser humano (65 anos). O cosmonauta russo/soviético Iuri Alexeievitch Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar pelo espaço
Início da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos (165 anos)
Ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial, o modelo estadunidense Columbia, com a missão STS-1 (45 anos)
Inauguração do Aeroporto de Congonhas (90 anos)
Nascimento do psicanalista francês Jacques-Marie Émile Lacan (125 anos)
Nascimento do dramaturgo, escritor e Nobel de Literatura irlandês Samuel Beckett (120 anos)
Nascimento do compositor paulista Carlos Henrique Paganetto Roma (90 anos) - conhecido por ter criado a música e letra do hino oficial do Santos Futebol Clube
Dia do Hino Nacional Brasileiro
Morte do músico, compositor e saxofonista fluminense Victor Assis Brasil (45 anos) - um dos mais aclamados instrumentistas do jazz brasileiro
Morte da estilista mineira Zuleika de Souza Netto, a Zuzu Angel (50 anos)
Morte da escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir (40 anos)
Morte do filósofo, jurista, político, professor universitário e poeta paulista Miguel Reale (20 anos)
Morte do poeta fluminense Dante Milano (35 anos)
Morte do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (25 anos)
Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci
Dia Nacional do Desarmamento Infantil
Dia Nacional da Conservação do Solo
Nascimento do compositor e letrista fluminense Antônio de Pádua Vieira da Costa, o Luís Antônio (105 anos)
Dia Mundial da Voz
Estreia do programa "Quadrante", na Rádio MEC (65 anos)
Nascimento do autor de telenovelas, escritor, dramaturgo, jornalista e publicitário paulista Benedito Ruy Barbosa (95 anos)
Nascimento do produtor, guitarrista, baixista, compositor e cantor baiano Hyldon de Souza Silva, o Hyldon (75 anos)
Dezenove membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são mortos pela Polícia Militar durante confronto no Pará, no chamado Massacre de Eldorado dos Carajás (30 anos)
Dia Mundial da Hemofilia
Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius
Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
Nascimento do cantor e compositor capixaba Roberto Carlos (85 anos)
Morte do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (30 anos)
Nascimento do poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor pernambucano Manuel Bandeira (140 anos) - dentre suas várias atividades, escreveu crônicas para o programa "Quadrante", da Rádio MEC
Lançamento da estação espacial soviética Salyut 1 (DOS 1). Foi a primeira estação espacial colocada em órbita pela humanidade (55 anos)
Dia dos Povos Indígenas
Dia do Exército Brasileiro
Hugo Calderano vence a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e se torna o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a conquistar o título (1 ano)
Início do programa "Alô Dayse", da Rádio Nacional RJ (55 anos)
Fundação da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC (103 anos)
Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968
Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira
Morte do Papa Francisco (1 ano)
Nascimento de Isabel II ou Elizabeth II (100 anos) - foi rainha do Reino Unido e de quinze outros Estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados
Morte do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (20 anos)
Morte do músico, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator e dançarino estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (10 anos)
Dia de Tiradentes
Inauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (45 anos)
Inauguração do Hotel Nacional de Brasília (65 anos)
Nascimento do saxofonista, flautista, compositor e arranjador mineiro Nivaldo Ornelas (85 anos)
Nascimento da rainha espanhola Isabel I de Castela, também conhecida como "Isabel, a Católica" (575 anos). Juntamente com seu marido, Fernando de Aragão, forneceu apoio financeiro e intelectual às grandes navegações espanholas, em especial a viagem de Cristovão Colombo, que resultaria na chegada ao continente americano
Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (100 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga
Chegada dos portugueses ao Brasil - denominado pela história oficial como Descobrimento; em bibliografias mais recentes é denominado Invasão
Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos da América, quando o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta. O movimento recebeu a adesão de vários países após 1990 e foi ratificado pela 80ª Assembleia Geral da ONU
Inicio das atividades do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Cemeb), o primeiro de Brasília (65 anos)
Morte do romancista, dramaturgo e poeta castelhano Miguel de Cervantes Saavedra. Considerado um dos maiores escritores da literatura universal, é autor de Dom Quixote, tipo por muitos como o primeiro romance moderno e dos melhores já escritos
Polícia Federal realiza operação Sem Desconto contra fraudes de descontos indevidos nos pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS. Operação gerou grande repercussão, inclusive com posterior abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) (1 ano)
Nascimento do cantor e compositor estadunidense Roy Kelton Orbison (90 anos) - um dos pioneiros do rock and roll, autor do hit "Oh, Pretty Woman"
Morte da atriz, jornalista e escritora australiana Pamela Lyndon Travers (30 anos) - autora da série de livros com a personagem Mary Poppins
Morte do escritor, dramaturgo e ator inglês William Shakespeare (410 anos)
Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral comemoração criada pela Unesco. Nesta data, no ano de 1616, morreu o escritor inglês William Shakespeare. A data também homenageia o romancista e poeta castelhano Miguel de Cervantes, que morreu um dia antes, em 22 de abril
Dia Mundial dos Escoteiros
Dia Nacional do Choro
Dia Nacional da Educação para Surdos
Dia de São Jorge - feriado estadual no Rio de Janeiro
Nascimento da educadora e política gaúcha Esther Grossi (90 anos)
Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais Libras
Dia Nacional da Família na Escola
Tombamento estadual do Centro Histórico e Igreja Matriz de São Thomé das Letras/MG (30 anos)
Nascimento do ator e produtor paulista Umberto Magnani Netto (85 anos)
Presidente Jânio Quadros assina a Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a Eletrobras (65 anos)
Dia Mundial da Malária - comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS)
Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung - celebrado no último sábado do mês de abril
Dia da Visão (campanha da capital paulista)
Criação da Eletrobras a empresa estatal de energia elétrica foi criada pelo presidente Getúlio Vargas
Nascimento do cantor, compositor e apresentador fluminense Diogo Nogueira (45 anos)
Acidente nuclear de Chernobil (40 anos)
Dom João VI e a família real retornam a Portugal (205 anos)
Dia Mundial do Design Gráfico
Dia Nacional da Empregada Doméstica - data lembra a luta por direitos da classe
Dia do Copeiro
Nascimento da atriz e humorista paulista Nair Bello Sousa Francisco (95 anos)
Primeira missão espacial a levar um turista espacial à órbita terrestre, o empresário estadunidense Dennis Tito (25 anos)
Dia Mundial da Educação - comemoração relacionada com a data do fim da "Cúpula Mundial da Educação", realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade Senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países, quando foi assumido o compromisso da não poupança de esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta
Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho
Dia Nacional da Caatinga
Morte do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (35 anos)
Nascimento da cantora e compositora fluminense Dinahir Tostes Caymmi, mais conhecida como Nana Caymmi (85 anos)
Dia Internacional da Dança - a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, da simplificação na execução dos passos e da sutileza nos movimentos
Última edição do jornal carioca Jornal do Commercio, que circulou de 1827 a 2016. Na época de sua extinção, era o jornal mais antigo em circulação na América Latina (10 anos)
Nascimento do matemático, engenheiro eletrônico e criptógrafo estadunidense Claude Elwood Shannon (110 anos) - conhecido como o pai da teoria da informação
Último gol de Zico pela Seleção Brasileira (40 anos)
O presidente da República Marechal Eurico Gaspar Dutra baixou o Decreto-Lei Nº 9.215, que proibia a prática de jogos de azar em todo o território nacional (80 anos)
Dia Internacional do Jazz - comemoração criada e promovida pela Unesco a partir da iniciativa do pianista estadunidense Herbie Hancock
*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.
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