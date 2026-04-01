Começamos esta edição do Hoje é Dia abordando as campanhas de mobilização que marcam o mês. A primeira é o Abril Azul, em referência ao autismo, que tem seu ápice no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado no dia 2. A .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/

Fundação da empresa de tecnologia Apple Computer Inc. por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne (50 anos)

Abril Azul - mês em referência ao Autismo

Abril Marrom - mês de prevenção e combate às diversas espécies de cegueira (campanha da capital paulista)

Dia da Mentira

Nascimento do músico paulista Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy, o Supla (60 anos)

Nascimento do ex-jogador paulista de futebol Dener Augusto de Sousa (55 anos)

Dia Mundial de Conscientização do Autismo - comemoração internacional aprovada pela ONU na Resolução Nº 62/139, de 18 de dezembro de 2007

Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil - data de nascimento do escritor dinamarquês Hans Christian Andersen

Fundação do Guarani Futebol Clube (115 anos)

Nascimento da escritora, atriz e dramaturga mineira Maria Clara Machado (105 anos)

Nascimento do professor, músico, compositor, arranjador e pianista fluminense Luiz Eça (90 anos)

Lançamento do microcomputador modelo Osborne 1 pela Osborne Computer Corporation (45 anos) - foi o primeiro microcomputador portátil comercialmente bem-sucedido

Sexta-Feira da Paixão - data móvel

Fundação da escola de samba Unidos de Vila Isabel (80 anos)

Primeira transmissão do programa "Teatro Sérgio Viotti", na Rádio MEC (56 anos)

Nascimento do cantor e compositor paraibano Genival Lacerda (95 anos)

Morte do esportista, músico e empresário fluminense Pedro Paulo Guise Carneiro Lopes, o Pepê (35 anos)

Páscoa - data móvel

Nascimento do ilustrador letão Eli Katz, o Gil Kane (100 anos) - sua carreira englobou os períodos conhecidos como Era de Ouro e Era de Prata dos Quadrinhos

Nascimento da atriz paulista Cacilda Becker Iaconis (105 anos)

Morte do compositor, pianista e maestro russo Ígor Fiódorovitch Stravinsky (55 anos) - considerado um dos compositores mais importantes e influentes do século XX

Início da primeira Olimpíada da Era Moderna, em Atenas (130 anos)

Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e a Paz - comemoração instituída pela 96ª sessão da Assembleia Geral da ONU na Resolução A/RES/67/296, de 18 de setembro de 2013

Nascimento do humorista, ator, músico, cantor e compositor fluminense Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum (85 anos) - integrou o quarteto humorístico Os Trapalhões e o grupo de samba Os Originais do Samba

Treze crianças são assassinadas na Escola Municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, episódio conhecido como "Massacre de Realengo" (15 anos)

Abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara, futuro D. Pedro II (195 anos). O ato marcou o fim do Primeiro Reinado e o início do período regencial no Brasil

Dia do Jornalista

Dia Mundial da Saúde - comemoração instituída por países-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS) para ser observada a partir de 1950

Fundação do Clube Náutico Capibaribe (125 anos)

Nascimento do músico e apresentador de TV paulista Luiz "Thunderbird" Fernando Duarte (65 anos)

Descoberta da supercondutividade pelo físico holandês Heike Kamerlingh Onnes (115 anos)

Criação da Universidade Federal da Bahia (UFBA) (80 anos)

Dia Nacional do Sistema Braille

Dia Internacional dos Ciganos

Início do programa "Falando de música", da Rádio MEC (73 anos)

Morte de Cora Coralina - poetisa e contista brasileira nascida no estado de Goiás. Começou sua obra literária já tarde (seu primeiro livro foi publicado quando já tinha 76 anos). Seu trabalho é lembrado como referência da literatura brasileira rural e regionalista

Paul McCartney anuncia oficialmente sua saída dos Beatles, confirmando o fim do grupo

Nasce Joseph Pulitzer, jornalista e editor húngaro-americano, cujo nome daria origem ao Prêmio Pulitzer (1847)

O navio RMS Titanic parte de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural rumo a Nova York (1912). O transatlântico naufragou cinco dias depois, após colidir com um iceberg na madrugada do dia 15 de abril, quando cerca de 1.500 de seus 2.224 passageiros e tripulantes a bordo morreram

Nascimento do cantor, compositor, cronista e músico maranhense de MPB José Ribamar Coelho Santos, conhecido como Zeca Baleiro (60 anos)

A Holanda é o primeiro país a legalizar a eutanásia (25 anos)

Dia Mundial da Doença de Parkinson

Nascimento do pedagogista cearense Lauro de Oliveira Lima (105 anos). Conhecido pela sua atuação política na educação e pelo desenvolvimento do Método Psicogenético, estruturado a partir da Epistemologia Genética de Jean Piaget

Nascimento do humorista, ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor e pintor cearense Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conhecido artisticamente como Chico Anysio (95 anos)

Lançamento da Vostok 1, primeira espaçonave tripulada com ser humano (65 anos). O cosmonauta russo/soviético Iuri Alexeievitch Gagarin se tornou o primeiro ser humano a viajar pelo espaço

Início da Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos (165 anos)

Ocorre o primeiro lançamento de um ônibus espacial, o modelo estadunidense Columbia, com a missão STS-1 (45 anos)

Inauguração do Aeroporto de Congonhas (90 anos)

Nascimento do psicanalista francês Jacques-Marie Émile Lacan (125 anos)

Nascimento do dramaturgo, escritor e Nobel de Literatura irlandês Samuel Beckett (120 anos)

Nascimento do compositor paulista Carlos Henrique Paganetto Roma (90 anos) - conhecido por ter criado a música e letra do hino oficial do Santos Futebol Clube

Dia do Hino Nacional Brasileiro

Morte do músico, compositor e saxofonista fluminense Victor Assis Brasil (45 anos) - um dos mais aclamados instrumentistas do jazz brasileiro

Morte da estilista mineira Zuleika de Souza Netto, a Zuzu Angel (50 anos)

Morte da escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica social francesa Simone Lucie-Ernestine-Marie Bertrand de Beauvoir, mais conhecida como Simone de Beauvoir (40 anos)

Morte do filósofo, jurista, político, professor universitário e poeta paulista Miguel Reale (20 anos)

Morte do poeta fluminense Dante Milano (35 anos)

Morte do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (25 anos)

Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci

Dia Nacional do Desarmamento Infantil

Dia Nacional da Conservação do Solo

Nascimento do compositor e letrista fluminense Antônio de Pádua Vieira da Costa, o Luís Antônio (105 anos)

Dia Mundial da Voz

Estreia do programa "Quadrante", na Rádio MEC (65 anos)

Nascimento do autor de telenovelas, escritor, dramaturgo, jornalista e publicitário paulista Benedito Ruy Barbosa (95 anos)

Nascimento do produtor, guitarrista, baixista, compositor e cantor baiano Hyldon de Souza Silva, o Hyldon (75 anos)

Dezenove membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são mortos pela Polícia Militar durante confronto no Pará, no chamado Massacre de Eldorado dos Carajás (30 anos)

Dia Mundial da Hemofilia

Dia Nacional da Botânica - a data foi instituída pelo Decreto de Lei nº 1.147, de 24 de maio de 1994, em homenagem às comemorações dos 200 anos do nascimento do naturalista alemão Carl Friedrich Philipp von Martius

Dia Nacional do Livro Infantil - a data foi escolhida em homenagem a Monteiro Lobato

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Nascimento do cantor e compositor capixaba Roberto Carlos (85 anos)

Morte do ator e humorista gaúcho Walter D&#039;Ávila (30 anos)

Nascimento do poeta, crítico literário e de arte, professor de literatura e tradutor pernambucano Manuel Bandeira (140 anos) - dentre suas várias atividades, escreveu crônicas para o programa "Quadrante", da Rádio MEC

Lançamento da estação espacial soviética Salyut 1 (DOS 1). Foi a primeira estação espacial colocada em órbita pela humanidade (55 anos)

Dia dos Povos Indígenas

Dia do Exército Brasileiro

Hugo Calderano vence a Copa do Mundo de Tênis de Mesa e se torna o primeiro atleta fora da Europa e da Ásia a conquistar o título (1 ano)

Início do programa "Alô Dayse", da Rádio Nacional RJ (55 anos)

Fundação da primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade, atual Rádio MEC (103 anos)

Dia do Disco de Vinil - a data surgiu em homenagem ao músico Ataulfo Alves, que morreu em 20 de abril de 1968

Dia do Diplomata - marca a data de nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira

Morte do Papa Francisco (1 ano)

Nascimento de Isabel II ou Elizabeth II (100 anos) - foi rainha do Reino Unido e de quinze outros Estados independentes conhecidos como Reinos da Comunidade de Nações, além de chefe da Commonwealth, formada por 53 estados

Morte do jogador de futebol e treinador mineiro Telê Santana da Silva (20 anos)

Morte do músico, cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor, ator e dançarino estadunidense Prince Rogers Nelson, o Prince (10 anos)

Dia de Tiradentes

Inauguração do Teatro Nacional Cláudio Santoro, em Brasília (45 anos)

Inauguração do Hotel Nacional de Brasília (65 anos)

Nascimento do saxofonista, flautista, compositor e arranjador mineiro Nivaldo Ornelas (85 anos)

Nascimento da rainha espanhola Isabel I de Castela, também conhecida como "Isabel, a Católica" (575 anos). Juntamente com seu marido, Fernando de Aragão, forneceu apoio financeiro e intelectual às grandes navegações espanholas, em especial a viagem de Cristovão Colombo, que resultaria na chegada ao continente americano

Nascimento do compositor, cantor e instrumentista fluminense Aldacir Evangelista de Mendonça, o Aldacir Louro (100 anos) - atuou em rádio e televisão, apresentando-se na década de 1950 em vários programas da Rádio Nacional e Rádio Mayrink Veiga

Chegada dos portugueses ao Brasil - denominado pela história oficial como Descobrimento; em bibliografias mais recentes é denominado Invasão

Dia Internacional da Mãe Terra - comemoração que foi iniciada em 1970 como o "Dia da Terra" ou "Earth Day" nos Estados Unidos da América, quando o senador norte-americano Gaylord Nelson convocou o primeiro protesto nacional de estadunidenses contra a poluição do nosso planeta. O movimento recebeu a adesão de vários países após 1990 e foi ratificado pela 80ª Assembleia Geral da ONU

Inicio das atividades do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (Cemeb), o primeiro de Brasília (65 anos)

Morte do romancista, dramaturgo e poeta castelhano Miguel de Cervantes Saavedra. Considerado um dos maiores escritores da literatura universal, é autor de Dom Quixote, tipo por muitos como o primeiro romance moderno e dos melhores já escritos

Polícia Federal realiza operação Sem Desconto contra fraudes de descontos indevidos nos pagamentos dos aposentados e pensionistas do INSS. Operação gerou grande repercussão, inclusive com posterior abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) (1 ano)

Nascimento do cantor e compositor estadunidense Roy Kelton Orbison (90 anos) - um dos pioneiros do rock and roll, autor do hit "Oh, Pretty Woman"

Morte da atriz, jornalista e escritora australiana Pamela Lyndon Travers (30 anos) - autora da série de livros com a personagem Mary Poppins

Morte do escritor, dramaturgo e ator inglês William Shakespeare (410 anos)

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral comemoração criada pela Unesco. Nesta data, no ano de 1616, morreu o escritor inglês William Shakespeare. A data também homenageia o romancista e poeta castelhano Miguel de Cervantes, que morreu um dia antes, em 22 de abril

Dia Mundial dos Escoteiros

Dia Nacional do Choro

Dia Nacional da Educação para Surdos

Dia de São Jorge - feriado estadual no Rio de Janeiro

Nascimento da educadora e política gaúcha Esther Grossi (90 anos)

Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais Libras

Dia Nacional da Família na Escola

Tombamento estadual do Centro Histórico e Igreja Matriz de São Thomé das Letras/MG (30 anos)

Nascimento do ator e produtor paulista Umberto Magnani Netto (85 anos)

Presidente Jânio Quadros assina a Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a Eletrobras (65 anos)

Dia Mundial da Malária - comemoração internacional que foi oficializada em maio 2007 pela 60ª sessão da Assembleia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS)

Dia Mundial do Tai Chi e Chi Kung - celebrado no último sábado do mês de abril

Dia da Visão (campanha da capital paulista)

Criação da Eletrobras a empresa estatal de energia elétrica foi criada pelo presidente Getúlio Vargas

Nascimento do cantor, compositor e apresentador fluminense Diogo Nogueira (45 anos)

Acidente nuclear de Chernobil (40 anos)

Dom João VI e a família real retornam a Portugal (205 anos)

Dia Mundial do Design Gráfico

Dia Nacional da Empregada Doméstica - data lembra a luta por direitos da classe

Dia do Copeiro

Nascimento da atriz e humorista paulista Nair Bello Sousa Francisco (95 anos)

Primeira missão espacial a levar um turista espacial à órbita terrestre, o empresário estadunidense Dennis Tito (25 anos)

Dia Mundial da Educação - comemoração relacionada com a data do fim da "Cúpula Mundial da Educação", realizada de 26 a 28 de abril de 2000 na cidade Senegalesa de Dakar, com a participação de 180 países, quando foi assumido o compromisso da não poupança de esforços políticos e financeiros para que a educação chegue a todas as pessoas do planeta

Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho

Dia Nacional da Caatinga

Morte do cantor e compositor fluminense Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, o Gonzaguinha (35 anos)

Nascimento da cantora e compositora fluminense Dinahir Tostes Caymmi, mais conhecida como Nana Caymmi (85 anos)

Dia Internacional da Dança - a Unesco escolheu esse dia por ser a data de nascimento do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), que ultrapassou os princípios gerais norteadores da dança do seu tempo para enfrentar problemas relativos à execução da obra. Sua proposta era atribuir expressividade à dança por meio da pantomima, da simplificação na execução dos passos e da sutileza nos movimentos

Última edição do jornal carioca Jornal do Commercio, que circulou de 1827 a 2016. Na época de sua extinção, era o jornal mais antigo em circulação na América Latina (10 anos)

Nascimento do matemático, engenheiro eletrônico e criptógrafo estadunidense Claude Elwood Shannon (110 anos) - conhecido como o pai da teoria da informação

Último gol de Zico pela Seleção Brasileira (40 anos)

O presidente da República Marechal Eurico Gaspar Dutra baixou o Decreto-Lei Nº 9.215, que proibia a prática de jogos de azar em todo o território nacional (80 anos)

Dia Internacional do Jazz - comemoração criada e promovida pela Unesco a partir da iniciativa do pianista estadunidense Herbie Hancock

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.

 

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Abril | abril de 202 | efemérides | Hoje é Dia

Agência Brasil - Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de abril de 2026

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