SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A companhia aérea Emirates informou hoje que iranianos não têm permissão de entrar ou transitar no país. O bloqueio acontece durante uma escalada de tensões na região, com ataques do Irã a países do Golfo Pérsico.

Bloqueio a nacionais iranianos foi informado pelo site da companhia, na consulta de autorizações de vistos. A Emirates é uma empresa estatal, operada pelo Investment Corporation of Dubai (ICD), principal braço de investimentos dos Emirados Árabes Unidos.

Outra companhia aérea, a Flydubai, afirmou que somente iranianos que tenham um "Golden Visa" podem entrar no país. O visto é dado a estrangeiros considerados "talentos", estudantes de destaque, investidores e empreendedores que trabalham ou estudam sem qualquer tipo de ajuda financeira no país.

A informação sobre o bloqueio confirma denúncias que são feitas desde o sábado (28), quando residentes dos Emirados Árabes Unidos que são iranianos informaram que tiveram seus vistos revogados. A maioria deles só descobriu quando estava voltando de viagens ao exterior.

Os Emirados Árabes Unidos tiveram 12 mortes, nove delas de civis, desde o início da guerra no Irã. Moradores de Dubai têm convivido com a interceptação de mísseis desde o começo de março. No Qatar, também no Golfo Pérsico, moradores são avisados do risco de sair à rua com mensagens enviadas diretamente aos celulares.

ATAQUE A PAÍSES DO GOLFO

Ontem, o Irã manteve mais um dia de ataques a vizinhos, atingindo um navio petroleiro de bandeira do Kuwait no porto de Dubai. O navio atingido pelo ataque de drone é de uma companhia estatal. Não houve vazamento de óleo nas águas e nem pessoas feridas, segundo o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos.

Um incêndio foi registrado no porto após o ataque, mas a situação foi controlada horas depois. Imagens divulgadas pelo governo do Kuwait mostram que a embarcação foi danificada, mas não ficou totalmente destruída.

Bahrein, Arábia Saudita e Qatar também interceptaram ataques. Os países têm sido alvos do Irã desde o início da guerra por abrigar bases militares americanas.

Centro de Israel também foi alvo de mísseis balísticos do Irã ontem, deixando oito pessoas com ferimentos leves. Há registro de explosões em Bnei Brak, Ramat Gan e Petah Tikva. Aqueles mísseis que não foram interceptados caíram em áreas abertas, segundo as Forças de Defesa de Israel.

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