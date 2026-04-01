SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Marcinho Oliveira (PRD) foi alvo de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (1º) em uma operação conjunta da Controladoria-Geral da União e da Polícia Federal que investiga fraudes em licitações na cidade de Serrinha (182 km de Salvador).

Uma das buscas foi cumprida no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia. A assessoria do deputado foi procurada por mensagem no WhatsApp na manhã desta quarta, mas não respondeu. A reportagem também tentou ligar por telefone, mas ninguém atendeu.

Marcinho é empresário dos ramos de transporte, infraestrutura e produção cultural e foi vice-prefeito da cidade de Santaluz. Foi eleito deputado estadual em 2022 e é um dos nomes mais próximos do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil).

A investigação apura desvio de verbas públicas na prefeitura de Serrinha na gestão de Adriano Lima (PSD), que comandou a cidade de 2017 a 2024. Atualmente ele é pré-candidato a deputado federal.

A assessoria de Adriano Lima informou que ainda está colhendo informações sobre a operação e, por enquanto, não vai se manifestar.

A investigação aponta que o então prefeito e outros servidores da prefeitura de Serrinha teriam atuado em conluio com a empresas que fraudaram a licitação de um contrato de locação de veículos. A firma vencedora do certame pertence a Marcinho Oliveira.

Após a fraude, segundo as investigações, o empresário e hoje deputado realizava transferências e pagamentos em espécies aos servidores e gestores.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de Serrinha, Santaluz, Araci, Salvador e Feira de Santana. A polícia apreendeu aparelhos eletrônicos, documentos e dinheiro em espécie.

São investigados os crimes de fraude à licitação, lavagem de capitais e organização criminosa.