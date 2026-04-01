SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Motoristas e motociclistas estão provocando de propósito o alerta de colisão traseira de carros da BYD em vídeos nas redes sociais, numa prática que pode ser enquadrada como infração de trânsito e até levar à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Vídeos no TikTok e no Instagram mostram donos de carros elétricos da chinesa BYD como alvo de manobras arriscadas no trânsito. Motoristas e motociclistas se aproximam rapidamente da traseira dos veículos para acionar o alerta de colisão traseira, sistema que faz as luzes piscarem. Em inglês, conhecido como Rear Collision Warning (RCW).

Nas gravações, os condutores aceleram em direção ao carro e freiam ou desviam pouco antes da colisão. Exibida em tom de brincadeira nas redes sociais, a prática pode configurar infração de trânsito e levar à aplicação de multa, pontos na carteira e até suspensão da CNH.

Em um dos vídeos, um motociclista grava o momento em que se aproxima da traseira de um carro da BYD para acionar o alerta traseiro. "Novo vício: tirar fina da BYD para acionar o pisca-alerta", escreveu o autor na legenda de uma publicação no TikTok.

Em outra postagem na mesma rede, um influenciador reage a um vídeo em que um casal admite perseguir veículos da marca para provocar o sistema. As imagens, postadas pelo influenciador João Medeiros -que possui mais de 400 mil seguidores na rede- mostram o carro se aproximando de um modelo da BYD. Na legenda, o casal escreveu: "E eu e meu namorado, que no tempo livre rodamos pela cidade atrás de BYDs para fazer bullying acionando o sistema de alarme de colisão deles".

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

A prática pode ser enquadrada como infração de trânsito. Marco Fabrício Vieira, conselheiro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo), explica que esse tipo de manobra pode ser interpretado como conduta imprudente, por comprometer a segurança viária e interferir de forma deliberada na sinalização do outro veículo.

O Código de Trânsito Brasileiro já possui dispositivos que podem abordar esse tipo de comportamento. O artigo 29, inciso II, determina que o condutor deve guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais. Já o artigo 192 prevê infração grave para quem deixa de manter essa distância, com penalidade de multa.

Se a aproximação for usada para intimidar ou ameaçar outro veículo, o enquadramento pode ser mais severo. O artigo 170 do CTB classifica como infração gravíssima dirigir ameaçando pedestres ou os demais veículos, com multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

PRÁTICA RECORRENTE

A prática não é nova e já havia sido registrada antes nas redes sociais. Em abril de 2025, o UOL já mostrava que o chamado "desafio do pisca-alerta" circulava em vídeos no YouTube, Instagram e TikTok com carros equipados com esse tipo de sistema, incluindo modelos da BYD.

Na ocasião, a reportagem também apontava outros alvos da manobra. O texto citava modelos da GWM Haval H6 e do Caoa Chery Tiggo 8 Pro entre os veículos usados por motoristas e motociclistas para provocar o acionamento do alerta traseiro.