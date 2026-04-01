CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na segunda-feira (30) o uso do serplulimabe ?vendido sob o nome comercial de Olizu?para tratamento de pacientes adultos com câncer de pulmão de pequenas células ?subtipo que cresce mais rápido e tem alta capacidade de se espalhar.

O tratamento é indicado para a fase extensa da doença, isto é, quando já se espalhou para além do pulmão de origem e está em metástase.

O produto, um anticorpo monoclonal, é fabricado pela Abbot Laboratórios e, em associação com carboplatina e etoposídeo, apresentou melhora da sobrevida global, segundo a agência.

COMO FUNCIONA O REMÉDIO

O serplulimabe bloqueia a proteína chamada PD-1, uma espécie de freio das células de defesa. Uma vez bloqueada, os linfócitos ?células de defesa? ficam mais ativos e reconhecem melhor o tumor, atacando as células cancerosas.

Já a carboplatina é utilizada para impedir a replicação das células cancerosas, assim como o etoposídeo.

As três drogas, juntas, poderão ser utilizadas na quimioterapia para tratamento de câncer de pulmão.

Este tipo de câncer se desenvolve de forma mais rápida e tem uma maior tendência a se espalhar para outras áreas do corpo. Apesar de ser grave, as chances de cura aumentam significativamente com o diagnóstico precoce. O tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão de pequenas células, responsável por cerca de 80% dos casos.