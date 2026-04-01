Na Região Norte, praticamente todas as capitais devem registrar muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. O tempo permanece quente, com a máxima em Boa Vista chegando a 35 graus Celsius (°C).

No Nordeste, parte das capitais deve registrar muitas nuvens, enquanto outra parte registra ainda possibilidade de chuva isolada e pancadas de chuva. O tempo também permanece quente, com a máxima chegando a 32°C em Teresina.

As capitais da Região Centro-Oeste devem registrar muitas nuvens, algumas com pancadas de chuva e possibilidade de chuva isolada. Em Cuiabá, a máxima chega a 34°C enquanto, na capital federal, não passa de 27°C.



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Na Região Sudeste, todas as capitais devem registrar muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Em São Paulo, a temperatura varia bastante ao longo do dia, com a máxima prevista para 30°C e a mínima, para 16°C.

Por fim, as capitais do Sul também devem registrar muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com exceção de Porto Alegre, onde não há previsão de chuva no feriado. A máxima na capital gaúcha será de 31°C e a mínima, de 20°C.

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